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Saxon

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Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха



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Фронтмен SAXON Biff Byford рассказал о своей потере слуха, заявив, что ношение слухового аппарата после более чем 40-летнего воздействия громкой музыки значительно улучшило качество его жизни.

Он поведал:

«С момента образования SAXON в 1977 году мы выпускали новый альбом каждые 18 месяцев и не планируем снижать темп. Выступать на концертах, исполнять наши новые песни перед толпой и слышать, как они подпевают, — это одно из самых лучших ощущений в мире. Вот почему я знал, что должен проверить свой слух перед нашим первым выступлением на фестивале Bloodstock Open Air в августе.

Я открыл для себя хэви-металлическую музыку в подростковом возрасте, поэтому я нахожусь бок о бок с высокими децибелами и громким оборудованием уже более 50 лет. В те времена на концертах не существовало таких ограничений на силу звука, как сейчас. Иногда во время выступления мы засовывали голову прямо в колонки и отжигали.

Я помню, как на автограф-сессии фанаты задавали вопросы и пытались поговорить со мной, но я не мог разобрать, что они говорят, поэтому я повторял "да" снова и снова. Я знал, что мой слух постепенно ухудшается, но я жил с этим. Я бывал в студии, и мой звон в ушах был ужасен, казалось, что кто-то кричит мне в ухо. В некоторые дни было лучше, но звон оставался.

Затем, в один прекрасный день, весь мой взгляд на здоровье изменился. У меня случился сердечный приступ, после чего мне была сделана срочная операция тройного шунтирования.

Я ехал на велосипеде. Я много езжу на велосипеде и хожу пешком. Сердечные приступы не похожи на те, что показывают в голливудских фильмах: у меня перехватило дыхание, и я испытывал сильную боль. Мой врач отправил меня прямо в больницу, где мне сделали шунтирование сердца. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться. После этого момента я сказал себе, что моё здоровье превыше всего.

Проблемы со слухом влияли и на мою личную жизнь. Особенно тяжело давались ужины с семьёй. Мне было трудно поддерживать разговор, поэтому постепенно я просто перестал стараться. Я сидел и становился более отстранённым. Временами было одиноко.

В соответствии с моей новой жизненной позицией "Здоровье превыше всего" я отправился в центр Hidden Hearing, специализирующийся на слуховых аппаратах, где мне провели проверку слуха. Аудиолог был замечательным, очень хорошо разбирался в частотах и в том, как музыка может повредить уши, поэтому мы смогли нормально поговорить. Я знал, что нахожусь в надёжных руках.

После того как мне подобрали слуховые аппараты Oticon More, я был очень впечатлён, особенно технологией Bluetooth, поскольку я могу слушать музыку прямо с устройства на ухо. Получение аппарата — это как включение кнопки удовольствия от жизни. Я могу слышать то, чего не слышал уже долгое время, например, определённые оттенки звучания гитарной струны, и инструменты, такие как базовая гитара и барабаны, больше не звучат плоско. Ещё один бонус — мой шум в ушах стал намного лучше, он уже не такой навязчивый, как раньше. Аппараты действительно помогли уменьшить его остроту.

Музыка — это форма эскапизма, и когда ты на концерте, не имеет значения, что происходит в мире. Всё, что тебя волнует, это что ты находишься там. Это помогает людям чувствовать себя живыми. Проблема в том, что многие люди посещают концерты регулярно, иногда два раза в неделю, или посещали до пандемии, и на ваши уши это оказывает серьёзное влияние. Особенно в те времена, когда не было ограничений на звук в концертных залах. Я знаю, что я не единственный, кто столкнулся с потерей слуха в результате посещения концертов! Я бы сказал всем коллегам-рокерам или нашим фанатам, если вам за 50 или 60, сходите и проверьте свой слух. Это так сильно изменило мою жизнь; я почти не замечаю слухового аппарата».

SAXON Frontman BIFF BYFORD Opens Up About His Hearing Loss



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Virgo_ad_noctum


16 июл 2021, 16:32		Весь текст напомнил "Магазин на диване" из 1990-х :).

Tom Sawyer


16 июл 2021, 17:46		Базовая гитара, ну-ну.


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