Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

SAXON представили видео на собственное прочтение хита DEEP PURPLE "Speed King". Этот трек будет включен в новую работу "Inspirations", выход которой намечен на 19 марта на Silver Lining Music.
«Без 'Speed King' не было бы никакого 'Motorcycle Man'. Мне нравится подача, энергетика и ведущая скорость этой песни, не говоря уже об этом кричащем вокале. Я никогда не пел эту песню раньше и записывать её было весело!».
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