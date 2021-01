15 янв 2021



Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON



SAXON представили видео на собственное прочтение хита DEEP PURPLE "Speed King". Этот трек будет включен в новую работу "Inspirations", выход которой намечен на 19 марта на Silver Lining Music.



«Без 'Speed King' не было бы никакого 'Motorcycle Man'. Мне нравится подача, энергетика и ведущая скорость этой песни, не говоря уже об этом кричащем вокале. Я никогда не пел эту песню раньше и записывать её было весело!».



Трек-лист:



01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)



03. Paperback Writer (THE BEATLES)



04. Evil Woman (BLACK SABBATH)



05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)



06. Bomber (MOTÖRHEAD)



07. Speed King (DEEP PURPLE)



08. The Rocker (THIN LIZZY)



09. Hold The Line (TOTO)



10. Problem Child (AC/DC)



11. See My Friends (THE KINKS)























