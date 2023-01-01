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Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста



В новом интервью United Rock Nations фронтмена SAXON Biff'a Byford'a спросили, не думал ли он о завершении деятельности коллектива, когда в марте этого года гитарист-основатель Paul Quinn объявил, что прекращает гастролировать с группой. Бифф ответил:



«Нет. Потому что Paul и раньше говорил об уходе из группы. Для нас это не стало сюрпризом. Ему было трудно играть... SAXON не молодые парни, и на концерте мы подвергаемся серьёзным физическим нагрузкам. Мы не просто стоим на сцене и поём. Мы много двигаемся, немного мотаем головой, много потеем, заводим аудиторию. Думаю, он немного устал от всего этого. Он хотел расслабиться. Он в течение порядка четырёх лет говорил, что не хочет больше играть тяжёлый металл. Так что мы не удивились, когда он всё-таки решил завязать. Само время его заявления стало немного неожиданным, но в целом это не было сюрпризом. Мы говорили об этом раньше. И мы сказали ему: "Слушай, если ты хочешь остановиться, то остановись. Это твоё решение. Всё зависит от тебя. Ты всё ещё в группе. Ты всё ещё можешь сочинять с нами песни". Возможно, он примет участие в нескольких концертах в туре JUDAS PRIEST, SAXON, URIAH HEEP в начале 2024 года. Мы разговаривали с ним вчера. Он был не против. Зависит от того, занят он или нет».







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