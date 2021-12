сегодня



Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой



Бывший басист METALLICA Ron McGovney опроверг историю, рассказанную вокалистом SAXON Biff'ом Byford'ом о первом совместном концерте двух групп почти четыре десятилетия назад, назвав её выдумкой.



Во время появления на "The Chuck Shute Podcast" Byford рассказал о забавном инциденте, который якобы произошёл, когда METALLICA выступала в качестве разогревающей группы SAXON в клубе Whisky A Go Go в Западном Голливуде, Калифорния, в марте 1982 года. Он сказал, что участники METALLICA обиделись на SAXON за то, что их менеджер не разрешил включить большой вентилятор на сцене.



Через день после того, как была опубликована статья, основанная на комментариях Byford'а, McGovney — который был басистом METALLICA во время концерта в Whisky — написал в Twitter'е:



«Ого. Вот это история! Полнейшая выдумка».

























