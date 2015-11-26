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все новости группы
Saxon
Великобритания
Heavy Metal
Hard 'n' Heavy
http://www.saxon747.com
Myspace:
http://www.myspace.com/planetsaxon
Facebook:
https://www.facebook.com/saxon
13 янв 2022
:
Новая песня SAXON
25 дек 2021
:
Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа
19 дек 2021
:
Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой
17 дек 2021
:
Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»
16 дек 2021
:
Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA
13 дек 2021
:
Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN
3 ноя 2021
:
Новое видео SAXON
24 авг 2021
:
SAXON завершили запись
16 июл 2021
:
Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха
12 июл 2021
:
Новый альбом SAXON выйдет зимой
25 мар 2021
:
Вокалист SAXON представляет новый винил
21 мар 2021
:
Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON
15 мар 2021
:
Документальный фильм о SAXON
6 мар 2021
:
Кавер-версия THE BEATLES от SAXON
12 фев 2021
:
Новый SAXON в новом году
2 фев 2021
:
Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"
30 янв 2021
:
Книга о SAXON выйдет летом
15 янв 2021
:
Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON
13 дек 2020
:
Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON
20 ноя 2020
:
SAXON готовят сборник кавер-версий
7 сен 2020
:
Фронтмен SAXON признался, где облажался
20 авг 2020
:
Игра от SAXON
15 июн 2020
:
У SAXON есть 11 песен
3 май 2020
:
BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками
31 мар 2020
:
Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»
5 ноя 2019
:
Гитарист SAXON о новом альбоме
21 окт 2019
:
SAXON завершили запись ударных
10 окт 2019
:
SAXON приступили к записи
28 сен 2019
:
Вокалист SAXON восстанавливается после операции
21 сен 2019
:
Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце
19 янв 2019
:
SAXON отметят юбилей с размахом
18 янв 2019
:
Вокалист SAXON начал запись
6 дек 2018
:
SAXON с размахом отметят юбилей
30 окт 2018
:
Барабанщик SAXON чуть не лишился носа
1 окт 2018
:
У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома
28 сен 2018
:
SAXON отметят юбилей в 2019
21 сен 2018
:
Новое видео SAXON
14 сен 2018
:
Переиздание SAXON выйдет осенью
27 авг 2018
:
Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»
21 июл 2018
:
Специальное издание SAXON выйдет осенью
20 июл 2018
:
SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"
27 июн 2018
:
Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH
2 июн 2018
:
Новое видео SAXON
28 май 2018
:
Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON
17 май 2018
:
Переиздания SAXON выйдут весной
6 апр 2018
:
У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома
16 мар 2018
:
Новое видео SAXON
1 мар 2018
:
Видео с выступления SAXON
20 фев 2018
:
Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно
23 янв 2018
:
Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON
22 янв 2018
:
Вокалист SAXON: «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!»
30 ноя 2017
:
Новое видео SAXON
14 ноя 2017
:
Рассказ об антологии SAXON
7 ноя 2017
:
Обложка и трек лист нового альбома SAXON
8 окт 2017
:
SAXON завершили сведение
30 сен 2017
:
SAXON завершили запись
19 сен 2017
:
Сборник лучшего от SAXON
8 июл 2017
:
Трейлер нового релиза SAXON
22 июн 2017
:
Бокс-сет SAXON выйдет летом
16 июн 2017
:
Профессиональное видео с выступления SAXON
15 июн 2017
:
Новый альбом SAXON выйдет зимой
3 июн 2017
:
SAXON обокрали в Швеции
12 апр 2017
:
Вокалист SAXON о том, почему они не стали так же круты, как IRON MAIDEN
20 мар 2017
:
Новый альбом SAXON выйдет зимой
21 дек 2016
:
SAXON исполнили MOTÖRHEAD
29 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD SAXON
8 окт 2016
:
Фрагмент нового DVD SAXON
30 сен 2016
:
В новый альбом SAXON войдёт песня-посвящение лидеру MOTÖRHEAD
16 сен 2016
:
Трейлер нового релиза SAXON
15 сен 2016
:
SAXON начали работу над альбомом
13 сен 2016
:
Трейлер бокс-сета SAXON
2 сен 2016
:
Концертный релиз SAXON выйдет осенью
16 авг 2016
:
Концертные записи SAXON выйдут в виде бокс-сета
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления SAXON
25 мар 2016
:
Участники MOTÖRHEAD выступят вместе с SAXON
23 мар 2016
:
Специальный релиз SAXON
8 мар 2016
:
Вокалист SAXON о новом бокс-сете
28 янв 2016
:
Трейлер винилового бокс-сета SAXON
19 янв 2016
:
Виниловый бокс-сет SAXON выйдет в марте
7 дек 2015
:
Гитарист MOTÖRHEAD присоединился на сцене к SAXON
19 ноя 2015
:
SAXON выпустят специальную футболку из-за событий в Париже
15 окт 2015
:
EPK от SAXON
7 окт 2015
:
Видео с текстом от SAXON
11 сен 2015
:
Вокалист SAXON: «Мы сохраняем дух 1980-х, но звучим современно»
24 авг 2015
:
Вокалист SAXON о новом альбоме
1 авг 2015
:
Новое видео SAXON
27 июл 2015
:
Видео с выступления SAXON
21 июл 2015
:
Барабанщик SAXON и гитарист METAL CHURCH в новом проекте
29 май 2015
:
Новый альбом SAXON выйдет осенью
18 фев 2015
:
Барабанщик SAXON полностью выздоровел
6 фев 2015
:
Видео с выступления SAXON с участием сына UDO
16 янв 2015
:
BIFF BYFORD о новых песнях SAXON
15 янв 2015
:
Переиздания SAXON выйдут в феврале
3 янв 2015
:
Барабанщик SAXON опубликовал послание из больницы
1 янв 2015
:
Сын UDO DIRKSCHNEIDER'a поможет SAXON
25 дек 2014
:
Вокалист SAXON: «Очень важно быть музыкально непредсказуемыми»
25 дек 2014
:
Барабанщик SAXON идёт на поправку
12 дек 2014
:
Барабанщика SAXON повторно прооперировали
12 дек 2014
:
Переиздания SAXON выйдут в феврале
11 дек 2014
:
У барабанщика SAXON выявлена церебральная аневризма
10 дек 2014
:
Барабанщик SAXON в больнице
17 ноя 2014
:
SAXON начнут запись в январе
7 окт 2014
:
Концертный релиз SAXON выйдет в ноябре
16 сен 2014
:
SAXON начали работу над новым материалом
1 сен 2014
:
Вокалист SAXON в THE SCINTILLA PROJECT
12 авг 2014
:
Лидер MEGADETH присоединился на сцене к SAXON
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления SAXON
23 фев 2014
:
Концертный релиз SAXON выйдет в марте
16 янв 2014
:
Видео с текстом от SAXON
27 ноя 2013
:
Новое видео SAXON
22 ноя 2013
:
Новый альбом SAXON доступен для прослушивания
18 ноя 2013
:
EPK от SAXON
13 ноя 2013
:
В 2014-м году SAXON будут исполнять композиции из первых шести альбомов
12 ноя 2013
:
Семплы из акустического релиза SAXON
17 окт 2013
:
Классика SAXON вышла на виниле
28 сен 2013
:
Обложка нового релиза SAXON
24 сен 2013
:
SAXON переработали собственную классику
6 авг 2013
:
DORO PESCH присоединилась к SAXON на сцене
30 мар 2013
:
Видео с выступления SAXON
20 мар 2013
:
Фронтмен SAXON: «Мне нравится сочинять музыку, а не репетировать старый материал»
27 фев 2013
:
SAXON целиком исполнят альбом 'Denim & Leather' на 'Full Metal Cruise'
25 фев 2013
:
Новое видео SAXON
18 фев 2013
:
EPK от SAXON
13 фев 2013
:
Выход нового альбома SAXON отложен
17 ноя 2012
:
Детали нового альбома SAXON
30 окт 2012
:
SAXON выпустят "Heavy Metal Thunder - The Movie" в декабре
17 окт 2012
:
SAXON завершили сведение альбома
25 сен 2012
:
SAXON начинают сведение нового альбома вместе с Andy Sneap'ом
28 авг 2012
:
SAXON завершили запись альбома
1 июн 2012
:
SAXON отменили выступление из-за болезни вокалиста
9 май 2012
:
SAXON - The EMI-Years
4 май 2012
:
ANDY SNEAP будет сводить новую работу SAXON
31 мар 2012
:
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
31 мар 2012
:
SAXON выпустят новый альбом в начале следующего года
24 мар 2012
:
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
20 мар 2012
:
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
28 фев 2012
:
Превью нового концертаного релиза SAXON
24 фев 2012
:
Фестивальное выступления SAXON на радио
20 фев 2012
:
SAXON продолжают работу над новым материалом
26 янв 2012
:
SAXON готовятся к новому альбому
7 янв 2012
:
Видео с выступления SAXON
12 ноя 2011
:
SAXON выпустят концертный DVD
21 сен 2011
:
Новое видео SAXON
8 авг 2011
:
Фронтмэн SAXON не заинтересован в реюнионе со старыми участниками
6 авг 2011
:
Новое видео SAXON
5 авг 2011
:
Американское издание "Call To Arms" SAXON выйдет с бонус-диском
17 июн 2011
:
SAXON представили новый трек
14 июн 2011
:
DORO PESCH присоединилась на сцене к SAXON
10 июн 2011
:
Новое видео SAXON
22 май 2011
:
Новый альбом SAXON выйдет в июне
18 апр 2011
:
SAXON собираются работать вместе с Польским филармоническим оркестром
8 апр 2011
:
SAXON исполнили два новых трека
8 апр 2011
:
SAXON представили новый трек
18 мар 2011
:
Новая песня SAXON
15 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома SAXON
14 фев 2011
:
Клавишник DEEP PURPLE на новом альбоме SAXON
11 фев 2011
:
Участники SAXON о Гэри Муре
10 фев 2011
:
SAXON предлагает фанатам принять участие в альбоме
23 дек 2010
:
Фронтмен SAXON провёл время с LADY GAGA
12 ноя 2010
:
Новый альбом SAXON
24 мар 2010
:
Детали нового DVD SAXON
16 мар 2010
:
Басист SAXON пропустит турне
28 дек 2009
:
Поздравления от SAXON
14 ноя 2009
:
Выход документального фильма о SAXON перенесен на март
9 июн 2009
:
Альбом SAXON "Metalhead" вышел на виниле
8 апр 2009
:
Вокалист SAXON: «Выступить с METALLICA было крутo!»
19 фев 2009
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SAXON выпустят памятный сингл "747 (Strangers In The Night)"
9 фев 2009
:
Старые записи SAXON доступны для скачивания
2 фев 2009
:
SAXON сняли новое видео
18 дек 2008
:
Новое видео от SAXON
18 ноя 2008
:
Доступны семплы с нового альбома SAXON
1 окт 2008
:
SAXON раскрыли название и трек-лист нового альбома
29 май 2008
:
SAXON записывают новый альбом
19 окт 2007
:
Новое видео SAXON с Лемми и Энди Дерисом
17 окт 2007
:
Концерт SAXON в Москве перенесен
5 окт 2007
:
SAXON: подробности о новом двойном DVD
7 июн 2007
:
Новое видео от SAXON
9 апр 2007
:
Новое видео SAXON
19 янв 2007
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SAXON: подробности релиза 'The Inner Sanctum'
16 янв 2007
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Выходит сборник лучших песен SAXON
4 янв 2007
:
SAXON выпустят сингл с нового альбома
20 дек 2006
:
Новый альбом SAXON выйдет в марте
30 мар 2006
:
SAXON: "The Eagle Has Landed Pt. III" в июне
15 июн 2004
:
SAXON назвали новый альбом
19 сен 2002
:
Новые MP3 от SAXON
сегодня
Новая песня
SAXON
"Remember The Fallen", новая песня группы SAXON, доступна ниже. Она взята из альбома "Carpe Diem", выходящего четвертого февраля на Silver Lining Music.
Трек-лист:
01. Carpe Diem (Seize The Day)
02. Age Of Steam
03. The Pilgrimage
04. Dambusters
05. Remember The Fallen
06. Super Nova
07. Lady In Gray
08. All For One
09. Black Is The Night
10. Living On The Limit
</div>
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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