10 фев 2024



Фронтмену SAXON до сих пор нравится гастролировать



В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM фронтмен SAXON Biff Byford ответил на вопрос о том, нравится ли ему до сих пор путешествовать в составе гастролирующей по всему миру рок-группы:



«Да, я считаю, что гастроли — это здорово. Особенно когда создаёшь такой альбом, как этот [последний диск SAXON] — "Hell, Fire And Damnation". Это отличный альбом, немного волшебный, потому что в его записи участвовал Brian [Tatler, гитарист DIAMOND HEAD]. Да, мы собираемся отправиться в тур и продвигать эту пластинку. Это наш сок, это наша жизненная сила — сочинить новый альбом и отправиться с ним в тур. Так что мне это по душе. Путешествия — это не так уж плохо, когда ты уже приземлился в стране. Перелёты довольно долгие, и ты сидишь в маленьком кресле около 10–15 часов, но потом это заканчивается. Джетлаг может быть довольно утомительным, но нужно помнить, что когда вы в графике и гастролируете, всё довольно круто, всё всем нравится, что вы там, а фанаты замечательные. Они проделали долгий путь, заплатили кучу денег, чтобы увидеть ваше выступление вживую, так что это всё часть атмосферы и одна из составляющих того самого сока».



Byford также рассказал о том, как ему удается поддерживать свой голос в форме после десятилетий гастролей и записей:



«Я просто пою. Мне очень повезло. Есть несколько подобных певцов. Ронни [Джеймс] Дио был таким же. Мы просто выходим на сцену и поём. Мы не делаем никаких упражнений. Если у нас болит горло, то нам приходится решать: выступать или отменить шоу. Это самое важное решение для певца, потому что это не струны гитары, это плоть и кровь. Но я всё время слежу за этим, слежу за своим горлом. Я не делаю никаких упражнений и не провожу специальных процедур для этого. Я просто пою, я живу этим.



Я слышал, как другие певцы делают вокальную разминку в гримёрках на фестивалях. Это нормально, если они хотят так делать, если это им подходит, это как бы разогревает их голосовой аппарат, но для меня первая песня — это и есть моя разминка, и да, я иду на это. Если вам нужно разогреть голос, то это прекрасно — это же инструмент в конце концов, но я никогда не парился на этот счёт. Я не настолько параноидально отношусь к своему голосу. Если он работает — значит работает. Если нет — то нет. На самом деле всё зависит от богов. У меня действительно мощный голос, до сих пор ещё мощный. Так что мы просто будем выступать. Если что-то работает, не надо это исправлять. Вот что я скажу».







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