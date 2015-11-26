Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

В рамках недавней беседы с Sonic Perspectives вокалист SAXON Biff Byford ответил на вопрос, почему группа решила записать кавер-версию AC/DC:
«Кто-то дал мне первую пластинку AC/DC или я позаимствовал её в 70-х, не помню. Дело в том, что AC/DC — это монстры грува. Их песни — о чувствах. Ты должен сделать грув правильно. Ты должен добиться правильного звучания гитары. У меня есть две гитары — 1965 SG Junior и 1974 SG. Paul и Doug использовали эти две гитары, так что мы получили звук AC/DC Gibson. Думаю, мы сделали его немного громче, чем у AC/DC. Во время альбома и тура "Dirty Deeds" они играли недалеко от Шеффилда, где мы раньше жили. Я сказал ребятам, что мы должны пойти и увидеть эту группу. Это было где-то в районе 1976-го или около того, они исполняли "Problem Child", и когда я думал о том, чтобы записать альбом "Inspirations", я решил, что будет крайне важно добавить эту песню, потому что я слышал её много-много лет назад».
Альбом "Inspirations" выпущен 19 марта на Silver Lihing Music на виниле, CD и в цифровом варианте, а также лимитированом D2C.
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