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Saxon

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Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON



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В рамках недавней беседы с Sonic Perspectives вокалист SAXON Biff Byford ответил на вопрос, почему группа решила записать кавер-версию AC/DC:

«Кто-то дал мне первую пластинку AC/DC или я позаимствовал её в 70-х, не помню. Дело в том, что AC/DC — это монстры грува. Их песни — о чувствах. Ты должен сделать грув правильно. Ты должен добиться правильного звучания гитары. У меня есть две гитары — 1965 SG Junior и 1974 SG. Paul и Doug использовали эти две гитары, так что мы получили звук AC/DC Gibson. Думаю, мы сделали его немного громче, чем у AC/DC. Во время альбома и тура "Dirty Deeds" они играли недалеко от Шеффилда, где мы раньше жили. Я сказал ребятам, что мы должны пойти и увидеть эту группу. Это было где-то в районе 1976-го или около того, они исполняли "Problem Child", и когда я думал о том, чтобы записать альбом "Inspirations", я решил, что будет крайне важно добавить эту песню, потому что я слышал её много-много лет назад».

Альбом "Inspirations" выпущен 19 марта на Silver Lihing Music на виниле, CD и в цифровом варианте, а также лимитированом D2C.

Трек-лист:

01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)

02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)

03. Paperback Writer (THE BEATLES)

04. Evil Woman (BLACK SABBATH)

05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)

06. Bomber (MOTÖRHEAD)

07. Speed King (DEEP PURPLE)

08. The Rocker (THIN LIZZY)

09. Hold The Line (TOTO)

10. Problem Child (AC/DC)

11. See My Friends (THE KINKS)

BIFF BYFORD Explains Why SAXON Chose To Cover AC/DC








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