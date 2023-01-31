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Новый альбом SAXON в 24!



Biff Byford в рамках недавней беседы рассказал о планах на будущее:



«У нас планируется выпуск More Inspirations, мы по-прежнему выступаем в поддержку 'Carpe Diem' и уже пишем новый материал, выход которого планируем на начало 2024. Но на этот год у нас намечено много выступлений, кроме того я еще и думаю о сольном альбоме — все может быть. Будет еще один альбом HEAVY WATER, он выйдет как только так сразу, ведь все уже готово.



Так что у нас много чего планируется на ближайшие года два, будем продолжать работать и, надеюсь, многие оценят наши усилия».







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