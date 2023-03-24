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Вокалист SAXON — о замене гитариста



В рамках недавней беседы с Myglobalmind вокалист SAXON Biff Byford рассказал о ситуации с Paul'ом Quinn'ом:



«Да, будут перемены. Дело в том, что это не стало сюрпризом. О том, что он может уйти на покой, говорилось уже несколько лет. Дело в том, что группа становится популярнее, мы заняты, у нас более длительные туры и большие концертные площадки. Я думаю, он просто хочет отдохнуть. Так что это не было для нас шоком. Мы обсуждали несколько раз тот факт, что он быстро устаёт. На тебя оказывается большое давление, когда ты гастролируешь в составе группы. Он будет рядом. Он будет выступать с нами до конца года, и он будет записывать с нами новый альбом. Так что в основном он будет присутствовать, но не участвовать, если вы понимаете, о чём я».



На вопрос, ведут ли SAXON «активное прослушивание» гитаристов, чтобы найти замену, он ответил:



«Нет, в данный момент нет. Мы собираемся взять кого-то, кто уже давно на сцене и умеет отлично играть на гитаре. Нам нужен кто-то, кто принадлежит к той же эпохе — эпохе 1980-х, — так что пусть люди сами угадают».







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