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*DEEP PURPLE в чартах 98
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 51
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 27
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
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Saxon

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20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019

21 сен 2018 : 		 Новое видео SAXON

14 сен 2018 : 		 Переиздание SAXON выйдет осенью

27 авг 2018 : 		 Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»

21 июл 2018 : 		 Специальное издание SAXON выйдет осенью

20 июл 2018 : 		 SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"

27 июн 2018 : 		 Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH

2 июн 2018 : 		 Новое видео SAXON

28 май 2018 : 		 Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON

17 май 2018 : 		 Переиздания SAXON выйдут весной

6 апр 2018 : 		 У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома

16 мар 2018 : 		 Новое видео SAXON
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Игра от SAXON



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SAXON выпустили игру в которой можно выиграть подписанный винил альбома Biff'a Byford’a School Of Hard Knocks.

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