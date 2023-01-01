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SAXON готовят новый материал



Вокалист SAXON Biff Byford рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Ну, в данный момент мы просто записываем демо. Звучание будет фантастическим. Что я еще могу сказать? В данный момент мы делаем демо-версии композиций. Мы работаем над музыкой. Я прошу ребят поднажать и придумать несколько отличных риффов и прочего. И именно этим мы и занимаемся. Так что сейчас мы просто собираем музыку в единое целое. Пройдет пара недель, прежде чем я начну заниматься вокалом, а потом, когда всё это будет готово, процесс записи будет довольно простым. Нет никаких сюрпризов. Мы ведь прекрасно знаем, что делать».







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