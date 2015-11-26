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Saxon

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Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа



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Biff Byford в интервью Full In Blood рассказал о том, как поменялся его образ жизни после перенесенного сердечного приступа:

«Я больше не ем молочные продукты. Наверное, иногда я съем кусочек сыра, но я больше не ем молочные продукты из-за проблем с уровнем холестерина. Но в основном [во всем] остальном я не изменился. Иногда мы проводим вегетарианскую неделю, когда моя жена всю неделю ест только вегетарианскую пищу, что, правда, немного меняет ситуацию и избавляет организм от токсичных веществ. Но я не так уж сильно изменился, по правде говоря».

70-летний певец рассказал, что добавил в свой образ жизни прерывистое голодание 16:8 - тип диеты, при котором люди постятся часть недели, а в остальные дни едят. Прерывистое голодание 16:8 подразумевает прием пищи только в определенный период времени каждый день.

«Я буду это делать. На самом деле, сегодня я так и поступил. Я не обедал до двух часов, ужинаю в 7:30, а потом стараюсь не есть ничего другого до следующего дня. Так что большая часть голодания проходит во время сна; так и должно быть. Вы стараетесь есть все свои порции в течение восьми часов. Не глупите. И если вы ложитесь спать, скажем, в 11 часов, а встаете в восемь или семь, значит, вы провели в постели почти восемь часов. Многие люди так делают. Это весьма позитивно. Я думаю, что это немного проще, чем некоторые диеты.

Если вы не едите до утра до самого позднего времени, вы определенно чувствуете прилив энергии. А еще ты очень голоден, поэтому ценишь еду [которую ешь]. Иногда, конечно, трудно придерживаться этого режима. Тебе хочется выпить бокал вина, пива или еще чего-нибудь; ты постоянно испытываешь искушение подобными вещами».

По словам Biff'а, он все еще иногда употребляет алкоголь:

«О, да. Пара бокалов вина по вечерам — это не проблема. Пока ты не выпиваешь две бутылки вина, все в порядке!»

SAXON





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