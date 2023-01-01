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*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 206
*SABATON — новая жертва культуры отмены? 51
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 26
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Saxon

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16 янв 2023 : 		 Новое видео SAXON

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21 сен 2022 : 		 Новое видео SAXON

15 апр 2022 : 		 Видео с текстом от SAXON

19 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления SAXON

28 фев 2022 : 		 Документальный фильм от SAXON

3 фев 2022 : 		 Новое видео SAXON

2 фев 2022 : 		 Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»

13 янв 2022 : 		 Новая песня SAXON

25 дек 2021 : 		 Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа

19 дек 2021 : 		 Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой

17 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»

16 дек 2021 : 		 Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA

13 дек 2021 : 		 Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN

3 ноя 2021 : 		 Новое видео SAXON

24 авг 2021 : 		 SAXON завершили запись

16 июл 2021 : 		 Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха

12 июл 2021 : 		 Новый альбом SAXON выйдет зимой

25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

2 фев 2021 : 		 Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"

30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом
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|||| 16 янв 2023

Новое видео SAXON



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“The Faith Healer”, новое видео группы SAXON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома More Inspirations, выходящего 24 марта на Silver Lining Music:

"We’ve Gotta Get Out of This Place"
"The Faith Healer"
"From the Inside"
"Chevrolet"
"Substitute"
"Gypsy"
"Man On the Silver Mountain"
"Detroit Rock City"
"Razamanaz"
"Tales of Brave Ulysses"

SAXON Cover KISS, ALICE COOPER, THE WHO, NAZARETH, ZZ TOP And More On Upcoming More Inspirations Collection; "The Faith Healer" Single Unveiled




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