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Saxon

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25 мар 2021 : 		 Вокалист SAXON представляет новый винил

21 мар 2021 : 		 Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON

15 мар 2021 : 		 Документальный фильм о SAXON

6 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от SAXON

12 фев 2021 : 		 Новый SAXON в новом году

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30 янв 2021 : 		 Книга о SAXON выйдет летом

15 янв 2021 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON

13 дек 2020 : 		 Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON

20 ноя 2020 : 		 SAXON готовят сборник кавер-версий

7 сен 2020 : 		 Фронтмен SAXON признался, где облажался

20 авг 2020 : 		 Игра от SAXON

15 июн 2020 : 		 У SAXON есть 11 песен

3 май 2020 : 		 BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками

31 мар 2020 : 		 Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»

5 ноя 2019 : 		 Гитарист SAXON о новом альбоме

21 окт 2019 : 		 SAXON завершили запись ударных

10 окт 2019 : 		 SAXON приступили к записи

28 сен 2019 : 		 Вокалист SAXON восстанавливается после операции

21 сен 2019 : 		 Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце

19 янв 2019 : 		 SAXON отметят юбилей с размахом

18 янв 2019 : 		 Вокалист SAXON начал запись

6 дек 2018 : 		 SAXON с размахом отметят юбилей

30 окт 2018 : 		 Барабанщик SAXON чуть не лишился носа

1 окт 2018 : 		 У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома

28 сен 2018 : 		 SAXON отметят юбилей в 2019
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|||| 25 мар 2021

Вокалист SAXON представляет новый винил



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В видео, доступном ниже, вокалист SAXON Biff Byford представляет выпущенный специально для EMP эксклюзивный белый винил с новой работой группы, "Inspirations":

Трек-лист:

01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)

02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)

03. Paperback Writer (THE BEATLES)

04. Evil Woman (BLACK SABBATH)

05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)

06. Bomber (MOTÖRHEAD)

07. Speed King (DEEP PURPLE)

08. The Rocker (THIN LIZZY)

09. Hold The Line (TOTO)

10. Problem Child (AC/DC)

11. See My Friends (THE KINKS)

SAXON Frontman BIFF BYFORD Shows Off Exclusive White Vinyl Edition Of Inspirations Covers Album; Video



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