25 мар 2021



Вокалист SAXON представляет новый винил



В видео, доступном ниже, вокалист SAXON Biff Byford представляет выпущенный специально для EMP эксклюзивный белый винил с новой работой группы, "Inspirations":



Трек-лист:



01. Paint It Black (THE ROLLING STONES)



02. Immigrant Song (LED ZEPPELIN)



03. Paperback Writer (THE BEATLES)



04. Evil Woman (BLACK SABBATH)



05. Stone Free (THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE)



06. Bomber (MOTÖRHEAD)



07. Speed King (DEEP PURPLE)



08. The Rocker (THIN LIZZY)



09. Hold The Line (TOTO)



10. Problem Child (AC/DC)



11. See My Friends (THE KINKS)

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