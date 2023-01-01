Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
*Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT 13
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 13
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню

14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»

22 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Третья пошла!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Переиздание BEHEMOTH выйдет весной



zoom
Metal Blade 31 марта выпустят переиздание альбома BEHEMOTH 1996 года, Grom, в цифровом варианте, на виниле и CD.

Nergal: «Двадцать семь лет прошло с момента первого релиза, и пришло время дать Grom время побыть в центре внимания! Наш второй альбом теперь переиздан с большим количеством архивных, никогда ранее не публиковавшихся фотографий и пояснений. Это прекрасный коллекционный экземпляр. Grom остается ключевой частью истории BEHEMOTH, и я принимаю его так же трепетно, как и все остальные наши альбомы. Без него Behemoth никогда не был бы там, где он есть сейчас". Ознакомьтесь с ним и сделайте предзаказ на свою копию прямо сейчас!»

Gatefold 2LP:


- copper hotstamping
- 24p booklet


Audio:


Disc 1: Grom
Disc 2: bonus vintage material


24-page Booklet Exclusive Archival Content:


- lyrics
- old photos
- flyers
- interviews with former and current Behemoth members Nergal, Baal, Les, Zbigniew "Inferno" Prominsky
- interview with David Thierie, "Grom" cover artist
- interview with Krzysztof Maszota (Warrior Studio, Poland)
- interview with Carsten Molior of Solistitium Records
- interview with Orjan "V'gandr" Nordvik (Helheim)
- interview with Michal Kraszewski (Creator of the Behemoth 1992 logo, Editor of Euronymous zine, Amon Magazine, Vox Mortis Magazine, Novum Vox Mortis Magazine)


Mediabook 2CD:


- hardcover
- copper hotstamping
- 48p booklet


Audio:


Disc 1: Grom
Disc 2: bonus vintage material


48 page Booklet Exclusive Archival Content:


- lyrics
- old photos
- flyers
- interviews with former and current Behemoth members Nergal, Baal, Les, Zbigniew "Inferno" Prominsky
- interview with David Thierie, "Grom" cover artist
- interview with Krzysztof Maszota (Warrior Studio, Poland)
- interview with Carsten Molior of Solistitium Records
- interview with Orjan "V'gandr" Nordvik (Helheim)
- interview with Michal Kraszewski (Creator of the Behemoth 1992 logo, Editor of Euronymous zine, Amon Magazine, Vox Mortis Magazine, Novum Vox Mortis Magazine)


Vinyl Variants:


Europe:


180g Black
Stone Gray Marbled (500)
Gold w/ Black Dust (300)
Dust Gray Marbled (200 of 500)
Picture Disc -band exclusive- (666)


US:
Dust Gray Marbled (300 of 500)





Tracklisting:


"Intro
"The Dark Forest (Cast Me Your Spell)"
"Spellcraft And Heathendom"
"Dragon's Lair (Cosmic Flames And Four Barbaric Seasons)"
"Lasy Pomorza"
"Rising Proudly Towards The Sky"
"Thou Shalt Forever Win"
"Grom"


Bonus material:


"Freezing Moon" (Mayhem Cover 1995/1996)
"Total Desaster" (Destruction Cover 1995/1996)
"Ostatni tabor" (Kat Cover 1996)
"Rising Proudly Towards The Sky" (Rehearsal 1995)
"Dragon's Lair" (Cosmic Flames And Four Barbaric Seasons) (Rehearsal 1995)
"The Dark Forest" (Cast Me Your Spell) (Live in Maastricht, Pagan Triumph Tour 1996)
"Spellcraft And Heathendom" (Live in Maastricht, Pagan Triumph Tour 1996)
"Lasy Pomorza" (Live in Krakòw, XXX Years Ov Blasphemy 2021)

BEHEMOTH - Metal Blade Records To Reissue Grom Album In March; Includes Bonus Content




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 102

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом