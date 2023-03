сегодня



Переиздание BEHEMOTH выйдет весной



Metal Blade 31 марта выпустят переиздание альбома BEHEMOTH 1996 года, Grom, в цифровом варианте, на виниле и CD.



Nergal: «Двадцать семь лет прошло с момента первого релиза, и пришло время дать Grom время побыть в центре внимания! Наш второй альбом теперь переиздан с большим количеством архивных, никогда ранее не публиковавшихся фотографий и пояснений. Это прекрасный коллекционный экземпляр. Grom остается ключевой частью истории BEHEMOTH, и я принимаю его так же трепетно, как и все остальные наши альбомы. Без него Behemoth никогда не был бы там, где он есть сейчас". Ознакомьтесь с ним и сделайте предзаказ на свою копию прямо сейчас!»



Gatefold 2LP:





- copper hotstamping

- 24p booklet





Audio:





Disc 1: Grom

Disc 2: bonus vintage material





24-page Booklet Exclusive Archival Content:





- lyrics

- old photos

- flyers

- interviews with former and current Behemoth members Nergal, Baal, Les, Zbigniew "Inferno" Prominsky

- interview with David Thierie, "Grom" cover artist

- interview with Krzysztof Maszota (Warrior Studio, Poland)

- interview with Carsten Molior of Solistitium Records

- interview with Orjan "V'gandr" Nordvik (Helheim)

- interview with Michal Kraszewski (Creator of the Behemoth 1992 logo, Editor of Euronymous zine, Amon Magazine, Vox Mortis Magazine, Novum Vox Mortis Magazine)





Mediabook 2CD:





- hardcover

- copper hotstamping

- 48p booklet





Audio:





Disc 1: Grom

Disc 2: bonus vintage material





48 page Booklet Exclusive Archival Content:





- lyrics

- old photos

- flyers

- interviews with former and current Behemoth members Nergal, Baal, Les, Zbigniew "Inferno" Prominsky

- interview with David Thierie, "Grom" cover artist

- interview with Krzysztof Maszota (Warrior Studio, Poland)

- interview with Carsten Molior of Solistitium Records

- interview with Orjan "V'gandr" Nordvik (Helheim)

- interview with Michal Kraszewski (Creator of the Behemoth 1992 logo, Editor of Euronymous zine, Amon Magazine, Vox Mortis Magazine, Novum Vox Mortis Magazine)





Vinyl Variants:





Europe:





180g Black

Stone Gray Marbled (500)

Gold w/ Black Dust (300)

Dust Gray Marbled (200 of 500)

Picture Disc -band exclusive- (666)





US:

Dust Gray Marbled (300 of 500)











Tracklisting:





"Intro

"The Dark Forest (Cast Me Your Spell)"

"Spellcraft And Heathendom"

"Dragon's Lair (Cosmic Flames And Four Barbaric Seasons)"

"Lasy Pomorza"

"Rising Proudly Towards The Sky"

"Thou Shalt Forever Win"

"Grom"





Bonus material:





"Freezing Moon" (Mayhem Cover 1995/1996)

"Total Desaster" (Destruction Cover 1995/1996)

"Ostatni tabor" (Kat Cover 1996)

"Rising Proudly Towards The Sky" (Rehearsal 1995)

"Dragon's Lair" (Cosmic Flames And Four Barbaric Seasons) (Rehearsal 1995)

"The Dark Forest" (Cast Me Your Spell) (Live in Maastricht, Pagan Triumph Tour 1996)

"Spellcraft And Heathendom" (Live in Maastricht, Pagan Triumph Tour 1996)

"Lasy Pomorza" (Live in Krakòw, XXX Years Ov Blasphemy 2021)







