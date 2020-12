сегодня



BEHEMOTH , ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур



BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS объявили даты совместного тура "European Siege 2021", старт которого намечен на осень 2021 года. В качестве разогрева заявлена группа UNTO OTHERS (ранее IDLE HANDS).



Даты выступлений:



Sep. 28 - IE - Dublin, Olympia Theatre



Sep. 30 - UK - Glasgow, O2 Academy Glasgow



Oct. 01 - UK - Manchester, O2 Academy Manchester



Oct. 02 - UK - Birmingham, O2 Academy Birmingham



Oct. 03 - UK - London, O2 Academy Brixton



Oct. 05 - FR - Paris, Le Zénith



Oct. 06 - FR - Toulouse, Le Bikini



Oct. 08 - PT - Lisbon, Sala Tejo



Oct. 09 - ES - Madrid, Palacio Vistalegre



Oct. 10 - ES - Barcelona, Palau Sant Jordi



Oct. 12 - FR - Lyon, Le Radiant



Oct. 13 - IT - Milano, Alcatraz



Oct. 15 - DE - Berlin, Columbiahalle



Oct. 16 - CZ - Prague, Tipsport Arena



Oct. 17 - PL - Katowice, MCK



Oct. 19 - HU - Budapest, Barba Negra



Oct. 20 - AT - Vienna, Gasometer



Oct. 22 - DE - Ludwigsburg, MHP Arena



Oct. 23 - NL - Den Bosch, Mainstage Brabanthallen



Oct. 24 - BE - Brussels, Forest National



Oct. 26 - CH - Zurich, Samsung Hall



Oct. 27 - DE - Frankfurt, Jahrhunderthalle



Oct. 29 - DE - Munich, Zenith



Oct. 30 - DE - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle



Oct. 31 - DE - Hamburg, edel-optics.de Arena



Nov. 01 - SE - Gothenburg, Partille Arena



Nov. 03 - FI - Helsinki, Ice Hall



Nov. 05 - SE - Stockholm, Annexet



Nov. 06 - DK - Copenhagen, Forum







+1 -1



( 2 ) просмотров: 748