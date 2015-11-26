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Behemoth

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1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH
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|||| сегодня

BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур



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BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS объявили даты совместного тура "European Siege 2021", старт которого намечен на осень 2021 года. В качестве разогрева заявлена группа UNTO OTHERS (ранее IDLE HANDS).

Даты выступлений:

Sep. 28 - IE - Dublin, Olympia Theatre

Sep. 30 - UK - Glasgow, O2 Academy Glasgow

Oct. 01 - UK - Manchester, O2 Academy Manchester

Oct. 02 - UK - Birmingham, O2 Academy Birmingham

Oct. 03 - UK - London, O2 Academy Brixton

Oct. 05 - FR - Paris, Le Zénith

Oct. 06 - FR - Toulouse, Le Bikini

Oct. 08 - PT - Lisbon, Sala Tejo

Oct. 09 - ES - Madrid, Palacio Vistalegre

Oct. 10 - ES - Barcelona, Palau Sant Jordi

Oct. 12 - FR - Lyon, Le Radiant

Oct. 13 - IT - Milano, Alcatraz

Oct. 15 - DE - Berlin, Columbiahalle

Oct. 16 - CZ - Prague, Tipsport Arena

Oct. 17 - PL - Katowice, MCK

Oct. 19 - HU - Budapest, Barba Negra

Oct. 20 - AT - Vienna, Gasometer

Oct. 22 - DE - Ludwigsburg, MHP Arena

Oct. 23 - NL - Den Bosch, Mainstage Brabanthallen

Oct. 24 - BE - Brussels, Forest National

Oct. 26 - CH - Zurich, Samsung Hall

Oct. 27 - DE - Frankfurt, Jahrhunderthalle

Oct. 29 - DE - Munich, Zenith

Oct. 30 - DE - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Oct. 31 - DE - Hamburg, edel-optics.de Arena

Nov. 01 - SE - Gothenburg, Partille Arena

Nov. 03 - FI - Helsinki, Ice Hall

Nov. 05 - SE - Stockholm, Annexet

Nov. 06 - DK - Copenhagen, Forum

BEHEMOTH, ARCH ENEMY And CARCASS To Join Forces For



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove


1 дек 2020, 17:24		Бегемот хэдлайнер что ли? ))) Дожили!

sodom72


1 дек 2020, 19:27		Вроде только в Польше,Ирландии и Великобритании.Остальная Европа -Arch Enemy.


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