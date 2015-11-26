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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»



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В новом интервью газете The Irish Times лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski сказал, что обжалует свой приговор, потому что в противном случае у него будет судимость, из-за чего он не сможет гастролировать во многих странах, в том числе в США и Австралии.

«Я не думаю, что общественность знает подробности о степени моего преследования. Это становится чудовищным, и это растущая волна цензуры и притеснений. Каждые несколько недель мне приходится отмечаться в полиции, ходить на различные слушания и тратить целое состояние на адвокатов со всеми издержками, связанными с судебными делами.

Я же идеальная мишень. Польские власти просто придираются ко мне. Не секрет, что прокурор считает меня своим любимым козлом отпущения. Он следит за моим аккаунтом в Инстаграме. Можете себе это представить? Это безумие и абсолютно неслыханно!»

BEHEMOTH



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Ekzaton


27 фев 2021, 14:56		Козёл опущения

Dem0niac


27 фев 2021, 14:58		Следить за аккаунтом в инстаграм - бесчеловечно. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь!!

dmitry.chetverov


27 фев 2021, 15:46		сам же добивается внимания к своей блять персоне, а потом, ууууу бля пздц памагити

Exceptional


27 фев 2021, 16:26		Ходит под Богом по крещеной земле, ест хлеб - плоть божью. Как он может быть настолько невежественен? Еще и молодежи голову морочит.

Evil Dmitry


27 фев 2021, 16:31		Хайпом деньги зарабатывает. Плюс бесплатная реклама по всему мире об еще одном "угнетаемом" :)))
Будучи очень богатым человеком просил фэном 20 000 евро ему собрать для покрытия судебных расходов. Фэны ему уже более 28 000 собрали. Вот идиоты то :)))))))

Sw0Rn


27 фев 2021, 17:07		Мдя, этот щегол давно уже не тру блэк митолист

gravitgroove


27 фев 2021, 17:16		Кстати, по ошлой новости:

Dem0niac, Ты (Вы, если угодно) же сам писал некий тезис в его защиту из серии "попробуйте сделать так же как он в публичном пространстве".
Это, кстати, справедливое замечание, хотя дело-то тут еще в том, что он именно бычит на христиан, но уже не в зоне его творчества. Те особо его не тюкали (инцидент в РФ - отдельный случай), я имею ввиду, что само его творчество, быть может, и подвергается некой критике со стороны христиан, но не помню я, чтобы до вот этих фотосессий с замшевыми "крысами" на матери сына плотника у него были какие-то сУрьезные проблемы с цензурой и свободой слова/действий. Играл он свой посредственный Morbid Nile want to be, проклинал и ругал христиан в своей поэзии, заказывал неприятные для глаза набожных картины для артворка и все было чики-пуки. Никто из организаций не закупал его хлам чтобы придать огню и выложить это в соц.сети даже... то есть, никто до этих тинейджpских выходок не доходил. То есть, он знал на что идет, он знал, что неpв не так глубок и всковырнул. И самое разумное для него было бы не клоунадить, а пытаться создать партию, чтобы потом заручиться фоpтуной и попробовать пропихнуть на верх человека, который провел бы референдум за отмену цензуры на волнующую его тему.

Gustaff


27 фев 2021, 18:08		Прикольно будет если не отменят приговор и его кормушка прикроется

Dem0niac


27 фев 2021, 19:29		gravitgroove: писал, да. А как это противоречит?) Я действительно не понимаю криков о продажности, позёрстве и нетрушности Нергала. Он, насколько я знаю, никому не обещал жить в той самой коробке из-под холодильника. И, да, он реально делает для сатанизма-антихристианства-антиклериканства-какугодноназовитечемонтамзанимается значительно больше, чем все эти инфантильные в жопу раненые интернет-специалисты. Да, пацаны в Норвегии церкви жгли вполне бесплатно, но, кто знает, отказались бы они получить за те же действия профит, будь у них таковая возможность? И, вообще, кто сказал, что богохульствовать надо только бесплатно? Это блять в сатанинской библии написано? Или что там эти пионеры-кошкодавы читают?
А в этой новости меня действительно насмешила изложенная боль от нахождения прокурора в инстаграме, смешно, чо)


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