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Лидер BEHEMOTH : «Я любимый козёл отпущения для прокурора»



В новом интервью газете The Irish Times лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski сказал, что обжалует свой приговор, потому что в противном случае у него будет судимость, из-за чего он не сможет гастролировать во многих странах, в том числе в США и Австралии.



«Я не думаю, что общественность знает подробности о степени моего преследования. Это становится чудовищным, и это растущая волна цензуры и притеснений. Каждые несколько недель мне приходится отмечаться в полиции, ходить на различные слушания и тратить целое состояние на адвокатов со всеми издержками, связанными с судебными делами.



Я же идеальная мишень. Польские власти просто придираются ко мне. Не секрет, что прокурор считает меня своим любимым козлом отпущения. Он следит за моим аккаунтом в Инстаграме. Можете себе это представить? Это безумие и абсолютно неслыханно!»







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