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Behemoth

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19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

9 июн 2021 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 май 2021 : 		 BEHEMOTH работают с ROWAN E. CASSIDY над NFT

17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии
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|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше



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В феврале этого года фронтмен BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski был признан судом Варшавы виновным в оскорблении религиозных чувств. Обвинения были выдвинуты за изображение, которое польский музыкант разместил в социальных сетях и на котором была изображена нога, наступающая на изображение Девы Марии. В то время Darski было предписано выплатить штраф в размере 15 000 злотых (около $4 000) и судебные издержки в размере почти 3 500 злотых (около $942). Впоследствии этот приговор был оспорен, и дело было прекращено. В недавнем интервью Telegraph он рассказал о своих юридических баталиях на родине:

«Это становится всё болезненнее, это всё больше и больше раздражает. И поверьте мне, я энергичный человек, и я готов к борьбе. Просто доходит до того, что это просто глупо. Некоторые обвинения просто глупые или совершенно иррациональные, и вы можете только смеяться над ними. Это как, серьёзно, вы собираетесь использовать своё время и государственные деньги — потому что это государственные деньги — чтобы доказать что? Это бесцельно. Это глупо.

Они хотели бы, чтобы их любимый козёл отпущения, которым я являюсь, был метафорически распят. Они хотели бы видеть меня прибитым к дереву, [чтобы они могли сказать]: "Эй, если ты плохой парень, если ты злой человек — как, например, ваш покорный слуга — ты в конечном итоге заплатишь, или будешь наказан какими-то законными способами, или [окажешься] в изоляции».

BEHEMOTH



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