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Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше



В феврале этого года фронтмен BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski был признан судом Варшавы виновным в оскорблении религиозных чувств. Обвинения были выдвинуты за изображение, которое польский музыкант разместил в социальных сетях и на котором была изображена нога, наступающая на изображение Девы Марии. В то время Darski было предписано выплатить штраф в размере 15 000 злотых (около $4 000) и судебные издержки в размере почти 3 500 злотых (около $942). Впоследствии этот приговор был оспорен, и дело было прекращено. В недавнем интервью Telegraph он рассказал о своих юридических баталиях на родине:



«Это становится всё болезненнее, это всё больше и больше раздражает. И поверьте мне, я энергичный человек, и я готов к борьбе. Просто доходит до того, что это просто глупо. Некоторые обвинения просто глупые или совершенно иррациональные, и вы можете только смеяться над ними. Это как, серьёзно, вы собираетесь использовать своё время и государственные деньги — потому что это государственные деньги — чтобы доказать что? Это бесцельно. Это глупо.



Они хотели бы, чтобы их любимый козёл отпущения, которым я являюсь, был метафорически распят. Они хотели бы видеть меня прибитым к дереву, [чтобы они могли сказать]: "Эй, если ты плохой парень, если ты злой человек — как, например, ваш покорный слуга — ты в конечном итоге заплатишь, или будешь наказан какими-то законными способами, или [окажешься] в изоляции».







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