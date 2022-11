22 ноя 2022



Лидер BEHEMOTH против культуры отмены



Adam "Nergal" Darski в рамках беседы с ARTE Concert ответил на вопрос, как появление социальных сетей и "культура отмены" влияет на творческое выражение и возможности выделиться на переполненном поле:



«Во многих случаях в наши дни я просто растерян; я просто не могу угнаться. Теперь я новое поколение, и я в замешательстве. И поверьте мне, если бы я был молодым, я бы не хотел оказаться в ситуации, когда, скажем, в наши дни мне пришлось бы создавать группу. Зная, через что я прошел, и зная, что требуется в наши дни, чтобы выжить, чтобы заявить о себе, чтобы выделиться, я не думаю, что когда-либо подписался бы на создание новой неизвестной группы в наше время. Ни за что, б$$$ь. В наши дни ты даже не можешь, б$$$ь, продемонстрировать свое творчество, потому что тебя тут же забанят. Начнешь материться, высказывать свои политические взгляды, говорить, что тебе на самом деле нравится, что не нравится, и тут же тебя нахрен отменят.



Я просто задам этот вопрос, а вы ответите сами себе, все вы на этом свете. Представьте себе, что в 60-х и 70-х годах, когда зарождалась вся классика — я говорю об Элвисе Пресли, гребаной Дженис Джоплин, THE WHO, Майлсе Дэвисе, THE DOORS, THE BEATLES — представьте себе, что существовали смартфоны. Запрещено. Никакой карьеры. Никакой карьеры. Запретили бы, б$$$ь. Арестованы — за все. Никто из них не продержался бы и недели.



Так что мне кажется, что сейчас важна не музыка, а формат. Это содержание. Как я могу рассчитывать, что случайный пацан будет внимательно просматривать восьмиминутное видео, если все, к чему они привыкли — это долбаный 15-секундный скроллинг в TikTok или Instagram. Прокрутка 15 секунд, 15 секунд, 15 секунд - вот новые стандарты, под которые мы подстраиваемся.



Я знаю, что звучу очень резко, но я знаю, о чем говорю, потому что у меня тоже бывают такие проявления. Я нажимаю на что-то и тут же просто [ухожу], или мне скучно, скучно, скучно... Это же наркотик. Это просто наркотик.



"Я говорю с точки зрения перспективы "молот и злость", в которой я нахожусь. Я осознаю это, но в то же время я — жертва этой ситуации. Мне нравится говорить, что я аналоговый человек в цифровом мире. И я так и не понял, как это можно осуществить здравым способом, к огромному своему сожалению».







