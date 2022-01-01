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*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 23
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 16
*Новый альбом GRAVE DIGGER выйдет летом 15
*Новое видео KREATOR 13
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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH вновь победил



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В январе 2018 года было сообщено, что польские власти предъявили Nergal'у официальные обвинения по делу, связанному с обложкой и атрибутикой тура группы "Republic Of The Unfaithful", которая, как утверждалось, «оскорбляла» национальный герб Польши — стилизованного белого орла с золотым клювом и когтями, с золотой короной на красном щите. Три месяца спустя Nergal опубликовал в Инстаграм (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена на территории России) обновлённую информацию, сообщив, что «все абсурдные обвинения» против него «сняты». Но затем, в июле 2020 года он поделился новым сообщением в своих социальных сетях, в котором говорилось, что дело было вновь открыто и ведётся дальнейшее расследование.

В начале 2018 года дело было передано в суд окружной прокуратурой Гданьска, северная Польша, который заявил, что эксперт по геральдике и иконографии установил, что художественное оформление тура содержит «искажённое изображение государственного герба Польши».

Художественное оформление «включало элементы и символы, считающиеся сатанистскими и антихристианскими, с целью передать содержание, далёкое от исторической и государственной идеологии», — заявили в прокуратуре.

Nergal и Maciej Gruszka, который, как веб-мастер BEHEMOTH, продвигал тур онлайн, были обвинены в публичном оскорблении польского государственного герба, что предусматривает максимальное наказание в виде одного года лишения свободы. Также обвинения были предъявлены художнику-оформителю Rafał'у Wechterowicz'у, который работал над оформлением продукции BEHEMOTH.

Польские символы защищены от публичной профанации и оскорбления. Согласно Lexology.com, любое публичное использование, которое может нанести вред или оскорбление, может считаться уголовным преступлением. Поэтому важно не использовать любой национальный символ (даже если он художественно обработан) таким образом, чтобы это могло быть расценено как неуважение или оскорбление.

6 мая окружной суд в Гданьске вынес решение по этому делу. По мнению суда, графический дизайн на плакате не является изображением польского герба. Как заявила судья Моника Йобска, «предметом публичного оскорбления, описанного в статье 137 Уголовного кодекса, должен быть, в частности, герб. А не графический дизайн, ссылающийся на орла или похожий на него. Согласно заключению одного из экспертов, дизайн был создан автором с нуля и не является модификацией герба Республики Польша», — говорится в постановлении суда.

На плакате был изображён белый орел без короны; вместо короны из головы птицы росли дьявольские рога. На орле были изображены две змеи, черепа и перевёрнутый крест. Орёл был помещён на красный фон, а весь стиль напоминал польский герб. Над орлом также имеется надпись "Rzeczpospolita Niewierna" («Республика неверных»).

Судья сказала:

«Символы, использованные на плакате, были поняты как противоречащие вере. Для этих людей вера является синонимом польскости. Польское государство — светское государство».

Судья добавила, что в данном случае речь идёт о попрании не религиозных, а государственных чувств.

7 мая музыкант написал:

«Да, бл$$$! Опять оправдали!!!

Это началось более 3 лет назад, когда один из политиков PIS посчитал, что BEHEMOTH оскорбили польский национальный герб дизайном, который использовался для продвижения польской части тура BEHEMOTH. Очевидно, что ничего подобного не происходило. И это было настолько ясно для всех, кроме правых политиков и их фанатов. Тем не менее, политизированная прокуратура начала расследование и обвинила нас в оскорблении польского герба.

3 года назад состоялось первое судебное заседание. В итоге мы выиграли и были оправданы. Затем прокурор подал апелляцию, и апелляционный суд вернул дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения. И теперь нас снова оправдали! Но история продолжается, держите пальцы скрещёнными. Тем не менее, это уже вторая выигранная битва подряд!

Ещё одна выигранная битва! Спасибо всем, благодаря кому это произошло, спасибо судье за справедливость, непредубеждённость и разумность. И храбрость в такие странные времена...

Искусство и логика — против религиозных фанатиков: 3:0».




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