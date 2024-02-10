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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 60
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Behemoth

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10 фев 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

5 дек 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH обещает новую музыку

6 июн 2023 : 		 Новое видео BEHEMOTH

25 апр 2023 : 		 BEHEMOTH получили польский Грэмии

2 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню
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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках Resurrection Fest 2023, доступно для просмотра ниже.

Watch BEHEMOTH Perform "Ov Fire And The Void " At Resurrection Fest 2023; Pro-Shot Video




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