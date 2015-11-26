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Вспоминая "Thelema.6"...



По случаю двадцатилетия с момента выпуска альбома "Thelema.6", вокалист BEHEMOTH Nergal записал видео, в котором поделился воспоминаниями о том, как проходил процесс записи этого альбома.







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