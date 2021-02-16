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Behemoth

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Лидера BEHEMOTH признали виновным



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По сообщению Notes From Poland, лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski был признан виновным в оскорблении чувств верующих публикацией снимка, на котором он ногой наступает на лик Девы Марии. Ему было предписано выплатить штраф в размере 15 000 злотых (около 4000 долларов США) и оплатить судебные издержки в размере почти 3500 злотых (около 942 долларов США). Однако, поскольку Darski оспорил это решение, дело теперь будет передано в суд.

После того как в сентябре 2019 года Darski поделился фото в социальных сетях, ультраконсервативная юридическая группа "Ordo Iuris" и организация «Патриотическое общество» (Towarzystwo Patriotyczne) уведомили прокуроров о том, что Darski «оскорбил религиозные чувства четырёх человек», в том числе и местного политика из консервативной правящей коалиции Польши.

«В ходе судебного разбирательства потерпевшие стороны были допрошены, и они чётко заявили, что их религиозные чувства были оскорблены», — сказала пресс-секретарь Варшавской районной прокуратуры Александра Скшиняж.

Прокуроры также проконсультировались с экспертом в области религиоведения, «мнение которого однозначно приводит к выводу, что наступать ботинком на образ Богоматери — это оскорбление религиозных чувств», — добавила Скжиняж.

Статья 196 Уголовного кодекса Польши гласит: «Тот, кто оскорбляет религиозные чувства других лиц, публично оскорбляя объект религиозного культа или место, предназначенное для публичных религиозных церемоний, подлежит уплате штрафа, ограничению свободы или лишению свободы на срок до двух лет».

Организация «Международная амнистия» ранее призывала польские власти отменить или изменить законодательные положения, такие как статья 196 Уголовного кодекса, которые криминализируют заявления, защищаемые правом на свободу выражения мнений.

По мнению организации "Human Rights Watch", международное право в области прав человека разрешает государствам вводить определённые ограничения на осуществление права на свободу выражения мнений только в том случае, если такие ограничения предусмотрены законом, явно необходимы и соразмерны защите определённых конкретных общественных интересов (национальная безопасность, общественный порядок, охрана здоровья или нравственности) или защите прав других лиц (в том числе права на защиту от дискриминации)

BEHEMOTH



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

CosmicBear


17 фев 2021, 13:28		Лидера Behemoth не признали бегемотом

gravitgroove


17 фев 2021, 13:48		Дарский может так же подать в суд на христиан, за то что те поклоняются тому, кто выгнал его господина из рая.

Имеет право.

Gustaff


17 фев 2021, 13:57		Унижение религиозной символики - это прежде всего неуважение верующих, а не принебрежение к религиозным организациям, нелюбовь к которым можно понять и многими разделяется. Да и вроде как именно эту позицию пропагандирует Нергал, насколько я понимаю. Интересно тогда, вот такими провокационными поступками на уровне школьника он какую аудиторию хочет привлечь? Может, мусульман? А сводода мнения тут не канает, потому что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других (верующих), тем более, что за такое деяние предусмотрена специальная уголовная норма права, как, например за публичное оскорбление какой-либо личности (это тоже мнение). Закон есть закон. Если он не нравится то борись за отмену таких норм, а не хуйней майся.

gravitgroove


17 фев 2021, 14:13		Гюстафф, да брось ты. Какие у него еще могут быть методы за продвижение своих личных интересов и продвижении поправок в законодательстве в его стране, кроме как фоткать свои казаки на иконе? Он же не политик и не состоит ни в каких организациях, он обычный рокер и позер, что равнозначно статусу публичного сатаниста.
проще говоря, он возмутитель спокойствия.

Petrovich Sexyy


17 фев 2021, 14:13		"Дарский может так же подать в суд на христиан, за то что те поклоняются тому, кто выгнал его господина из рая."

Отличная шутка, между прочим. Без всякого сарказма.

Gustaff


17 фев 2021, 14:16		gravitgroove, а вот не факт, не удивлюсь, что он в будущем куда-нибудь избираться надумает, учитывая его удивительную хитрожопость, готовит почву так сказать.


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