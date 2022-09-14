Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
*Новое видео OZZY OSBOURNE 13
*TOMMY LEE на OnlyFans 13
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 13
*Новая песня OZZY OSBOURNE 11
*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню

14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»

22 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Третья пошла!»

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BEHEMOTH повторят путь The Beatles



zoom
BEHEMOTH проведут стрим по случаю выхода нового альбома "Opvs Contra Cvltvram", отыграв новый материал на крыше Palace of Culture & Science, — трансляция будет идти на официальном канале на YouTube 15 сентября в 18:00 CET.




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

14 сен 2022
Lord Iscariah
Слава Сатане! Иисусу кончать в рот будем!
14 сен 2022
WahrandPhain
А думал Адама застрелят, а басист сдохнет от ФГМ
  Dislike!2
14 сен 2022
gravitgroove
Собственно, теперь я понял тех, кому это нравится, почему эта команда стала такой популярной при всей своей серости.
Надо хорошенько выпить, чтобы они начали качать, но я не могу себе позволить быть в стельку 24/7, чтобы быть с ними на одной волне.
  Dislike!2
14 сен 2022
Lord Iscariah
gravitgroove, так ты бухай иногда только в хлам!)

просмотров: 873

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом