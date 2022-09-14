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BEHEMOTH повторят путь The Beatles



BEHEMOTH проведут стрим по случаю выхода нового альбома "Opvs Contra Cvltvram", отыграв новый материал на крыше Palace of Culture & Science, — трансляция будет идти на официальном канале на YouTube 15 сентября в 18:00 CET.







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