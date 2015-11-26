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Behemoth

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30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

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21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

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Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»



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Adam "Nergal" Darski в рамках одной из недавних бесед в подкасте h23 в частности остановился на вопросе о том, как он ведёт себя с фанатами, которые просят автографы в самых разных местах:

«Мой хороший друг рассказал мне несколько историй о некоторых культовых людях в Лос-Анджелесе. И одна из моих самых любимых его историй... Он был ещё подростком, который ждал у входа на концерты, и он наткнулся на Ozzy Osbourne'а. И он говорит мне: "Чувак, Ozzy Osbourne был крут. Он [позволил мне] сфотографироваться. И они были очень дружелюбными и классными. А потом я оказался на вечеринке и вижу, что передо мной стоит чёртов Anthony Kiedis [из RED HOT CHILI PEPPERS], так что я просто подошёл к нему самым вежливым образом и спросил его — это потрясающе; мне это нравится — я просто похлопал его по спине, а он повернулся ко мне, и я спросил его супервежливым образом: "Anthony, ты не против, если я с тобой сфотографируюсь?" А он ответил [напористо]: "Точно нет"».

В продолжение Nergal сказал, что он оценил прямой подход Anthony, когда тот отказал его другу в просьбе сфотографироваться.

«Я не могу любить его больше, чем люблю. Я думаю, это потрясающе. Знаете, почему? Потому что ты на самом деле... Я имею в виду, это круто, если люди так делают [фотографируются с фанатами]. Я обычно так и делаю, но во многих случаях фанаты просто наседают на тебя. Они не видят границ; они не чувствуют этого. Вы в ресторане на свидании с дамой, и [они подходят к вам с волнением]: "Можно нам сфотографироваться?" — "Нет". И каким-то образом [история с Kiedis'ом] вдохновила меня сказать "нет" очень напористо, но вежливо. Так что у меня нет проблем сказать: "Извините. Это личная встреча. У меня свидание. Надеюсь, в следующий раз". И мне приятно видеть их реакцию, которая в девяти случаях из десяти выглядит так: "Я уважаю это. Извините за беспокойство. Увидимся в следующий раз. Могу я просто пожать вам руку?" — "Конечно, можете". И это круто. И я развил этот навык говорить "нет" в вежливой форме, потому что иногда нужно говорить "нет"».

BEHEMOTH








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