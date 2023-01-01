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Новости
*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
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*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 13
*DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH,... 11
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

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28 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

1 мар 2023 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

9 янв 2023 : 		 Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»

6 янв 2023 : 		 BEHEMOTH планируют новый релиз

22 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH против культуры отмены

11 ноя 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать»

21 сен 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 сен 2022 : 		 BEHEMOTH на крыше

14 сен 2022 : 		 BEHEMOTH повторят путь The Beatles

7 сен 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH — о раке

17 авг 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню

14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



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Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

BEHEMOTH Are "Off To War"; Watch Pro-Shot Live Video From Bloodstock 2022




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