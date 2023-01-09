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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»



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Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью рассказал о своём желании добиться на "Opvs Contra Natvram" «очень органичного звучания»:

«Каждая группа в наши дни, если послушать буквально каждую хэви-металл-группу, трэш, дэт, да какую угодно, говорит: "Нам удалось добиться органичного звучания". А потом я слушаю эти записи и думаю: "В этой записи нет ничего органичного". Девяносто девять процентов записей звучат роботизированно. Каждый грёбаный клик, каждый удар, каждый барабан, каждая часть записи точно такая же. Это не органично. Органичность — это когда музыка изменяется, когда есть динамика, когда есть подъёмы и спады. Вот почему мы пригласили Joe Barresi [для сведения диска]. Вы знаете его по работе с NINE INCH NAILS, QUEENS OF THE STONE AGE, MONSTER MAGNET и многими рок-группами. SLIPKNOT... В общем, рок-группы, мейнстримовые группы. И он делает сведение по старинке. Он не использует Pro Tools. То есть он использует Pro Tools, но потом, когда он заканчивает одну песню, он просто убирает все регуляторы и начинает с нуля. Вы говорите: "А я хотел сделать кое-какие настройки в предыдущей песне".А он отвечает: "Извини, всё готово". Приходится платить за всё заново. Так что когда всё готово, всё готово. Вы не должны бесконечно исправлять всё это, и это прекрасно. Двадцать, тридцать лет назад всё делалось именно так.

В наши дни вы можете довести всё до совершенства, до того, что вы не сможете это слушать, потому что совершенство делает всё скучным, несовершенным и совершенно не интересным. Живое — не идеально, вот почему оно так чертовски захватывающе. Так зачем же делать вещи, которые так чертовски отшлифованы? Я не понимаю этого, особенно в экстремальной металлической музыке. Всё должно быть чертовски странным, всё должно быть угрожающим. А где же фактор опасности? Поэтому я очень хотел вернуть фактор опасности в нашу музыку. Он присутствовал, но, возможно, именно на этой пластинке он присутствует в наибольшей степени».




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КомментарииСкрыть/показать 15 )

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9 янв 2023
Exceptional
>>>А потом я слушаю эти записи и думаю: "В этой записи нет ничего органичного".

Ну так он ничего бы и не услышал никогда. Сам Behemoth - 100% белый шум. Конечно, когда ты не просто сам сочиняешь уже 25 лет белый шум, но еще и всё это время его слушаешь, то потом ничего не услышишь.

Более того, эта петушиная критика а-ля "Всё сейчас звучит слишком вылизано/пластиково/роботизировано" звучит, наверное, со времен изобретения звукозаписи, если не с момента изобретения музыки вообще. И каждый такой дегенерат, как Дарски, считает необходимым на эту тему пёрнуть, но сам-то он, конечно, так не звучит.

Имбецил.

Более, того, еще вот эта хуйня:
>>>Каждая группа в наши дни, если послушать буквально каждую хэви-металл-группу, трэш, дэт, да какую угодно, говорит: "Нам удалось добиться органичного звучания". А потом я слушаю эти записи...

Хуй он там чего слушает.

Вот такой он всегда был и будет: лицемерный, пиздлявый, напыщенный хуесос.
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9 янв 2023
m
moongrave
Exceptional, фига ты помоев на него навернул. Тут его как-то всегда особенно не любили, я все никак не могу понять-за что.
9 янв 2023
B
Bombadil
moongrave, >> Тут его как-то всегда особенно не любили, я все никак не могу понять-за что.

Потому что он всегда о Хуйле говорил то, что думает. И говорил правду.
Like!3  Dislike!2
9 янв 2023
Exceptional
moongrave, лично я его люто-дико возненавидел после того, как он пролечился от рака. Нет, не подумай, я рад, что он выжил. Просто он потом такой:"Желаю всем переболеть раком, что бы понять, что такое жизнь". Вот, как бы, после этого я его и считаю мерзким хуесосом.
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9 янв 2023
Exceptional
moongrave, о, еще, к слову про его интеллект: тогда фэны очередями в больничку выстроились, что бы стать донорами костного мозга. Этот даун с благодарностью принял помощь, а потом, сразу после операции, вопреки запретам врачей, пизданул на какую-то пати и занёс себе инфекцию.
Like!1
9 янв 2023
Exceptional
moongrave, я уж молчу про сочетание образа "блэк-металиста", рвущего библии, и рекламное лицо польского Ягуара
Like!1
9 янв 2023
B
Bombadil
Exceptional, вот такой Exceptional всегда был и будет: лицемерный, пиздлявый, напыщенный хуесос. Плюсую.
Like!4  Dislike!2
9 янв 2023
V
Vareg
Bombadil, как же салорейх рвёт, когда кто-то высказывает точку зрения, которая не совпадает с их убогим мировозрением)
9 янв 2023
ElectricRetard
Vareg, да Нергала тут только ленивый не обосрал, так что кого тут рвет и у кого с кем мнение не совпадает, вопрос весьма открытый)
9 янв 2023
B
Bombadil
Не, не 99%. Это явный перебор.
  Dislike!1
9 янв 2023
M
Mike Barlow
фига себе кому-то наплевать на мнение Дарски...
а так да, раньше лучше было.
9 янв 2023
Red One
Согласен с ним полностью. Вместе с тем, сколько ни пытаюсь слушать его музыку - останавливает именно то, о чём он сейчас говорит.
Like!2
9 янв 2023
dark_medieval_times
"Лидер BEHEMOTH: 99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно" как самоиронично ))
9 янв 2023
s
sibterminator
Забивают просто почти все барабаны разной степени пластмассовости, вот и звучит так.

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