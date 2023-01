сегодня



Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роботизированно»



Adam "Nergal" Darski в недавнем интервью рассказал о своём желании добиться на "Opvs Contra Natvram" «очень органичного звучания»:



«Каждая группа в наши дни, если послушать буквально каждую хэви-металл-группу, трэш, дэт, да какую угодно, говорит: "Нам удалось добиться органичного звучания". А потом я слушаю эти записи и думаю: "В этой записи нет ничего органичного". Девяносто девять процентов записей звучат роботизированно. Каждый грёбаный клик, каждый удар, каждый барабан, каждая часть записи точно такая же. Это не органично. Органичность — это когда музыка изменяется, когда есть динамика, когда есть подъёмы и спады. Вот почему мы пригласили Joe Barresi [для сведения диска]. Вы знаете его по работе с NINE INCH NAILS, QUEENS OF THE STONE AGE, MONSTER MAGNET и многими рок-группами. SLIPKNOT... В общем, рок-группы, мейнстримовые группы. И он делает сведение по старинке. Он не использует Pro Tools. То есть он использует Pro Tools, но потом, когда он заканчивает одну песню, он просто убирает все регуляторы и начинает с нуля. Вы говорите: "А я хотел сделать кое-какие настройки в предыдущей песне".А он отвечает: "Извини, всё готово". Приходится платить за всё заново. Так что когда всё готово, всё готово. Вы не должны бесконечно исправлять всё это, и это прекрасно. Двадцать, тридцать лет назад всё делалось именно так.



В наши дни вы можете довести всё до совершенства, до того, что вы не сможете это слушать, потому что совершенство делает всё скучным, несовершенным и совершенно не интересным. Живое — не идеально, вот почему оно так чертовски захватывающе. Так зачем же делать вещи, которые так чертовски отшлифованы? Я не понимаю этого, особенно в экстремальной металлической музыке. Всё должно быть чертовски странным, всё должно быть угрожающим. А где же фактор опасности? Поэтому я очень хотел вернуть фактор опасности в нашу музыку. Он присутствовал, но, возможно, именно на этой пластинке он присутствует в наибольшей степени».







