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Behemoth

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28 ноя 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео BEHEMOTH с Alcatraz Metal Festival 2018

12 окт 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании альбома BEHEMOTH

1 окт 2018 : 		 Новое видео группы BEHEMOTH

13 сен 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Rob, я жду звонка!»

8 сен 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH о новом сингле

6 сен 2018 : 		 Новое видео BEHEMOTH

30 авг 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH об оформлении альбома

24 авг 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH о новом сингле

21 авг 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH о новом клипе

10 авг 2018 : 		 Видео BEHEMOTH с цензурой

3 авг 2018 : 		 Новое видео BEHEMOTH

27 июл 2018 : 		 BEHEMOTH интригуют

8 май 2018 : 		 BEHEMOTH исполнили новую песню

14 апр 2018 : 		 Фрагмент нового DVD BEHEMOTH

7 апр 2018 : 		 Фрагмент нового DVD BEHEMOTH

29 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза BEHEMOTH

26 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD BEHEMOTH

21 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза BEHEMOTH

1 мар 2018 : 		 Трейлер нового релиза BEHEMOTH

1 мар 2018 : 		 Вокалист BEHEMOTH в игре "Apocalipsis: Harry At The End Of The World"

23 фев 2018 : 		 Концертный релиз BEHEMOTH выйдет весной

1 фев 2018 : 		 Вокалист BEHEMOTH: «Я голоден!»

16 янв 2018 : 		 Лидер BEHEMOTH обвиняется в неуважении к национальной символике

19 дек 2017 : 		 BEHEMOTH получили золото

27 ноя 2017 : 		 BEHEMOTH сыграют в оригинальном составе на концерте в Варшаве

2 ноя 2017 : 		 У польской полиции есть вопросы к лидеру BEHEMOTH

28 окт 2017 : 		 BEHEMOTH репетируют новый материал

16 авг 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH: «У нас полно нового материала»

7 авг 2017 : 		 Лидер BEHEMOTH о разогреве SLAYER: «Да всё путём!»

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|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника



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Смерть миссионера Джона Чау была хэдлайнером многих новостей на прошлой неделе. Он был убит сентинельцами — это маленькое изолированное племя. По разным оценкам, сентинельцев несколько десятков или сотен человек; их образ жизни, как считается, соответствует каменному веку. Племя известно крайне агрессивной реакцией на попытки контакта. В 2006 году на острове были убиты двое рыбаков, лодку которых случайно прибило к берегу; когда власти попытались забрать их тела, аборигены отогнали вертолет, открыв стрельбу из луков. По данным СМИ, пытаться привлечь к ответственности кого-то из жителей острова власти Индии не стали. Чау пытался обратить их в христианство.

У лидера BEHEMOTH спросили, что он думает на этот счёт, и он ответил следующее:

«Не то чтобы я радовался смерти других, однако... Эй... Этот ИДИОТ ведь просил об этом, не? И теперь стая идиотов следует этому... ГЛУПОСТЬ — естественная врождённая черта во всех монотеистических религиях? Полагаю, что да... Они говорят: "Играй в глупые игры", выигрывай глупые призы...»

BEHEMOTHвЂ™s NERGAL Comments On Missionary Killed By Sentinelese Tribe вЂ“ вЂњNot That IвЂ™m Happy When People Die ButвЂ¦вЂќ








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

WarSong


28 ноя 2018, 13:14		Ну власти шо, "Аватара" не смотрели? Подослать к ним ряженного, чтобы провести идеологическую диверсию в стане врага, если уж не хотят силовыми методами противодействовать неандертальцам, и дело в шляпе.

Exceptional


28 ноя 2018, 13:16		Господи милостивый, когда уже к Нергалу вернётся лейкемия?


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