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Лидер BEHEMOTH о смерти американского проповедника



Смерть миссионера Джона Чау была хэдлайнером многих новостей на прошлой неделе. Он был убит сентинельцами — это маленькое изолированное племя. По разным оценкам, сентинельцев несколько десятков или сотен человек; их образ жизни, как считается, соответствует каменному веку. Племя известно крайне агрессивной реакцией на попытки контакта. В 2006 году на острове были убиты двое рыбаков, лодку которых случайно прибило к берегу; когда власти попытались забрать их тела, аборигены отогнали вертолет, открыв стрельбу из луков. По данным СМИ, пытаться привлечь к ответственности кого-то из жителей острова власти Индии не стали. Чау пытался обратить их в христианство.



У лидера BEHEMOTH спросили, что он думает на этот счёт, и он ответил следующее:



«Не то чтобы я радовался смерти других, однако... Эй... Этот ИДИОТ ведь просил об этом, не? И теперь стая идиотов следует этому... ГЛУПОСТЬ — естественная врождённая черта во всех монотеистических религиях? Полагаю, что да... Они говорят: "Играй в глупые игры", выигрывай глупые призы...»



















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