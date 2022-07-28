Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
*Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню

14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»

22 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Третья пошла!»

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

9 июн 2021 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 май 2021 : 		 BEHEMOTH работают с ROWAN E. CASSIDY над NFT

17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео BEHEMOTH



zoom
"The Deathless Sun", новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opvs Contra Natvram, выход которого намечен на 16 сентября на Nuclear Blast в следующих вариантах:

Jewelcase CD (Black Cover)
Digibook (Black Cover) [limited to 8500 pieces]
Digibook (White Cover) [limited to 8500 pieces]
Earbook Black/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Earbook Gold/Black Corona Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Black Vinyl (Black Cover)
Picture Vinyl (Black Cover) [limited to 3500 pieces]
White/Gold Split Vinyl (White Cover) [limited to 650 pieces]
Vinylbox Mailorder Edition (White Cover) [limited to 1000 pieces]
Earbook (Black Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Gold Vinyl (Black Cover) [US Indie exclusive, limited to 350 pieces]
Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 666 pieces]
White/Black/Gold Splatter Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Transparent Red Vinyl (Black Cover) [EMP exclusive, limited to 300 pieces]
White Vinyl (White Cover) [Nordics exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Splatter Vinyl (Black Cover) [Kings Road Management exclusive, limited to 500 pieces]
Gold/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [UK Eyesore exclusive, limited to 300 pieces]
White/Gold Marbled Vinyl (White Cover) [UK Recordstore exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [HMV exclusive, limited to 450 exclusive]

Трек-лист:

Post-God Nirvana
Malaria Vvlgata
The Deathless Sun
Ov My Herculean Exile
Neo-Spartacvs
Disinheritance
Off To War!
Once Upon A Pale Horse
Thy Becoming Eternal
Versvs Christvs




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 июл 2022
P
Petrovich Sexyy
По опубликованным песням если судить - группа превратилась в эдакий аналог позднего Дип Перпл, ток в экстриме.

просмотров: 191

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом