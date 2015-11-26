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Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих



По сообщению Super Express, лидера BEHEMOTH Adam'a "Nergal" Darski вновь обвиняют в оскорблении верующих.



Согласно сообщению, прокурор Александра Скржиняж рассказала PAP, что обвинение направлено против музыканта: Adam'a D обвиняют в том, что 25 сентября 2019 года он в сети Интернет публично оскорбил объект христианского вероисповедания в лице Божьей Матери, разместив в своём официальном профиле на Facebook фотографию, на которой изображено повреждённое изображение Божьей Матери (фото ниже).



Прокурор Варшавы добавила, что в ходе расследования были допрошены потерпевшие и назначен эксперт в области религиоведения. В заключении сделан однозначный вывод о том, что нанесение ботинка на изображение Богоматери является оскорблением для религиозных чувств. Nergal не признал себя виновным в предполагаемом преступлении, а также отказался давать показания.



В Facebook он так прокомментировать выдвинутое против него обвинение:



«Ещё один судебный процесс. Причина? Во всех случаях одно и то же: оскорбление РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ! Можете ли вы представить себе эту чушь в XXl веке? Польша, бл%$ь, ментально отстает от цивилизованной Европы, которую мы называем последним бастионом так называемого "кощунственного казуса". Даже чрезвычайно католическая Ирландия в последнее время удалила этот пункт из конституции. Это произойдёт и в Польше когда-нибудь... И да — я готов быть этой движущей силой. (Гр)ёбаный религиозный фундаментализм в каждой (гр)ёбаной дыре. И, честно говоря, я уверен, что выиграю это и ЛЮБОЕ другое дело. Просто подождите и увидите».







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