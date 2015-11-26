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Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski запустил кампанию "Ordo Blasfemia", которая, по его словам, «поможет профинансировать постоянно возникающие судебные преследования творческих личностей, которые не соответствуют архаичным религиозным законам его страны».



«Меня зовут Нергал, и я артист из Польши. На протяжении более десяти лет я сталкивался с многочисленными попытками полностью разрушить мою карьеру на том основании, что я причинил вред "религиозным чувствам". Это звучит абсурдно, но уверяю Вас, что так всё и есть.



Многих польских артистов, в том числе и меня, затащили в залы суда, где за немалые собственные средства мы были вынуждены защищаться от бессмысленных законов против богохульства, принятых архаичными политиками. Их целью является цензура любого, кто не соблюдает архаичные религиозные законы нашей страны. Пришло время польским деятелям искусства дать отпор — присоединяйтесь к нам в Ordo Blasfemia.



Ваше пожертвование поможет профинансировать юридические консультации и защиту, стабильно требующиеся артистам в нашей стране, и это позволит раздавить существующие и новые фальшивые преследования. Помогите нам достичь поставленной цели, чтобы мы могли распределять средства среди других творческих деятелей, сталкивающихся с собственными правовыми проблемами».



Жертвы принимаются здесь.













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