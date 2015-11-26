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Behemoth

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3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

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Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями



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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski запустил кампанию "Ordo Blasfemia", которая, по его словам, «поможет профинансировать постоянно возникающие судебные преследования творческих личностей, которые не соответствуют архаичным религиозным законам его страны».

«Меня зовут Нергал, и я артист из Польши. На протяжении более десяти лет я сталкивался с многочисленными попытками полностью разрушить мою карьеру на том основании, что я причинил вред "религиозным чувствам". Это звучит абсурдно, но уверяю Вас, что так всё и есть.

Многих польских артистов, в том числе и меня, затащили в залы суда, где за немалые собственные средства мы были вынуждены защищаться от бессмысленных законов против богохульства, принятых архаичными политиками. Их целью является цензура любого, кто не соблюдает архаичные религиозные законы нашей страны. Пришло время польским деятелям искусства дать отпор — присоединяйтесь к нам в Ordo Blasfemia.

Ваше пожертвование поможет профинансировать юридические консультации и защиту, стабильно требующиеся артистам в нашей стране, и это позволит раздавить существующие и новые фальшивые преследования. Помогите нам достичь поставленной цели, чтобы мы могли распределять средства среди других творческих деятелей, сталкивающихся с собственными правовыми проблемами».

Жертвы принимаются здесь.

BEHEMOTH





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

gravitgroove


25 фев 2021, 13:45		"Фонд борьбы с преследованиями".
Класс!
Нергалята, готовьте ваши денюжки

Nepalcev


25 фев 2021, 14:22		https://youtu.be/L3SqXy0zyKw

Orthodox


25 фев 2021, 15:16		Ау, дебил, ты и сделал успешную карьеру, и заработал кучу бабла на "оскорблении чувств верующих", не пудри школоте мозги (а то и правда, начнут в интернетах верещать, что "попы из РПЦ пытаются карьеру разрушить великому музыканту")!))
А, вообще, Нергуша, видимо, с Сисяна решил взять пример и со школьников донаты косить. Ждём через год фоток Нергуши из Куршавеля с поеданием на камеру омаров.

Mistis


25 фев 2021, 15:25		может за тебя еще в твоем же барбершопе заплатить ?

dmitry.chetverov


25 фев 2021, 15:33		его борьба блять... сначала какой то хуергой занимается, а потом "у меня борьба ебааать", кто блять его долбоеба трогал то, сам набросил говна на фильтр, а теперь "ыыыы давайте бороться"

valerka1982


25 фев 2021, 15:54		что за пидарасня у него на голове...а вообще пора бы ему уже повзрослеть, а не заниматься пиаром в стиле "поставил ногу на икону"

Gustaff


25 фев 2021, 16:18		А ведь найдутся дебилы, которые не имея и одного процента от дохода Нергала, будут жертвовать деньги, чтобы такие клоуны экономили на своем пиаре.

hansi_hrb


25 фев 2021, 16:26		http://prntscr.com/106m3m0


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