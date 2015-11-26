1 ноя 2021



Лидер BEHEMOTH — о XXX



Nergal в новом ролике вспоминает о трёх десятилетиях существования BEHEMOTH и обсуждает эволюцию коллектива и многое другое — видео доступно ниже.







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