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Лидер BEHEMOTH : «Хватит терпеть этого президента!»



Консервативный действующий президент Анджей Дуда, как ожидается, выиграет первый тур выборов, но сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны либерала мэра Рафала Тшасковского из правоцентристской оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая руководила в период с 2007 по 2015 год. Тшасковский, либеральный сторонник прав ЛГБТ, резко увеличил количество голосов в опросах общественного мнения. (Согласно опросу, проведенному в прошлом году, 65% поляков выступают против гомосексуальных браков и 73% против усыновления однополыми парами). Тшасковский считается лидером среди девяти претендентов, бросивших вызов действующему президенту.



Nergal в своем Инстаграмм-аккаунте написал:



«Мои дорогие соплеменники, выборы уже сегодня. КАЖДЫЙ гребанный голос может изменить ситуацию! Лично я считаю, что пять лет непрекращающейся некомпетентности и постоянной нерешительности действующего президента и его партии — ДОСТАТОЧНО! Я голосую за СВОБОДУ и хочу, чтобы мог голос услышали во всей ВСЕЛЕННОЙ».



Изначально выборы были запланированы на десятое мая, но были перенесены из-за COVID-19.

















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