Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 58
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 40
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 26
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 21
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

25 фев 2019 : 		 JON RICE выступил с BEHEMOTH

15 фев 2019 : 		 Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH

12 янв 2019 : 		 Рассказ о выставке BEHEMOTH

10 янв 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

22 дек 2018 : 		 Рассказ о выступлении BEHEMOTH

30 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»



*
zoom
*
* *
Консервативный действующий президент Анджей Дуда, как ожидается, выиграет первый тур выборов, но сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны либерала мэра Рафала Тшасковского из правоцентристской оппозиционной партии "Гражданская платформа", которая руководила в период с 2007 по 2015 год. Тшасковский, либеральный сторонник прав ЛГБТ, резко увеличил количество голосов в опросах общественного мнения. (Согласно опросу, проведенному в прошлом году, 65% поляков выступают против гомосексуальных браков и 73% против усыновления однополыми парами). Тшасковский считается лидером среди девяти претендентов, бросивших вызов действующему президенту.

Nergal в своем Инстаграмм-аккаунте написал:

«Мои дорогие соплеменники, выборы уже сегодня. КАЖДЫЙ гребанный голос может изменить ситуацию! Лично я считаю, что пять лет непрекращающейся некомпетентности и постоянной нерешительности действующего президента и его партии — ДОСТАТОЧНО! Я голосую за СВОБОДУ и хочу, чтобы мог голос услышали во всей ВСЕЛЕННОЙ».

Изначально выборы были запланированы на десятое мая, но были перенесены из-за COVID-19.

BEHEMOTH







Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Gustaff


28 июн 2020, 20:17		Объяви, наконец, что ты пидор. И дело с концом.

DA_Sin


28 июн 2020, 20:31		тебе бы при путине пожить 20 лет, тогда бы молчал в тряпочку!

father


28 июн 2020, 20:37		Был в Польше как раз в период прошлых президентских выборов (когда Дуда в итоге победил), так вроде бы в народе было позитивное отношение к нему. Нергалу главное быть против:)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 554

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом