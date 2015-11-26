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*GENE SIMMONS: «Кто не хочет дозу, тот — враг!» 108
*ALEX JONES — о словах GENE'a SIMMONS'a, что все без вакцины ... 34
*Новый альбом RAMMSTEIN выйдет до тура 17
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*Что BLAZE BAYLEY думает о новом альбоме IRON MAIDEN 14
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Behemoth

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22 ноя 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

9 июн 2021 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 май 2021 : 		 BEHEMOTH работают с ROWAN E. CASSIDY над NFT

17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью
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Концертное видео BEHEMOTH



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BEHEMOTH 17 декабря выпустят новый концертный релиз "In Absentia Dei", фрагмент из которого, "Prometherion", доступен ниже.

BEHEMOTH Release



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