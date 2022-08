сегодня



Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA



В новом интервью шведскому изданию Rock Sverige фронтмена BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski ответил на вопрос о том, что METALLICA значила для него все эти годы:



«Чёрт возьми, чувак. Помню, когда я был ребёнком, я не являлся большим поклонником METALLICA. Я был больше фанатом IRON MAIDEN и SODOM или чего-то ещё. Я всегда следил за METALLICA и слушал их, но, что удивительно, что довольно неожиданно, я стал большим фанатом METALLICA в течение последних 15 лет. Чем дольше я живу на свете и чем дольше я вижу, как METALLICA развивается и как хорошо у них идут дела, я всё больше и больше начинаю обожать этих парней. Мне посчастливилось дружить с Lars'ом [Ulrich'ом, барабанщиком METALLICA], и он удивительный человек — очень вежливый и потрясающий. И каждый раз, когда я вижу METALLICA... Чаще всего я нахожусь в зале, и это потрясающе.



Я считаю, что последний альбом [2016 года "Hardwired... To Self-Destruct"] очень хороший. "Spit Out The Bone", пожалуй, одна из их лучших песен за всю их историю. "Kill 'Em All", наверное, один из моих любимых альбомов, а также "Master Of Puppets" и последняя пластинка. Это превосходный альбом.



Я всегда говорю, что METALLICA всё ещё в строю, и они в очень хорошей форме. Они не самые молодые, но я верю, что они продержатся ещё как минимум десять лет, однако я всегда говорю всем: "Идите и посмотрите на METALLICA. Сходите на концерт METALLICA, потому что все эти классические группы, такие как METALLICA, IRON MAIDEN, GUNS N' ROSES будут существовать не очень долго. Это будет самое долгое прощание. Обязательно сходите на их концерт и поддержите эти группы. Как только они уйдут, их не станет. Цените их, пока они ещё с нами и гастролируют по миру. Я всегда хожу на METALLICA, IRON MAIDEN, GUNS N' ROSES...»





