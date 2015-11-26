сегодня



Лидер BEHEMOTH примет вакцину



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski подвел итоги года:



«Хорошо, 2020 — ну ты и херня! Я уверен, что сделал все, что мог, учитывая изоляцию, ограничения и все те физические и психические последствия, в которые нас втянул этот ужасный вирус. Достаточно.



Я приму вакцину через 10 дней. И я надеюсь, что мир начнет открываться в ближайшие месяцы, чтобы наконец-то расцвести и оправиться от всех тех огромных разрушений, которые он причинил нам всем.



Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы сделать этот переход более гладким... потому что я умираю без социальных контактов со всеми ВАМИ! Давайте привнесём музыку на сцены концертных залов по всему миру! Вы со мной?»













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