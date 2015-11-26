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Behemoth

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3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH
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|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH примет вакцину



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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski подвел итоги года:

«Хорошо, 2020 — ну ты и херня! Я уверен, что сделал все, что мог, учитывая изоляцию, ограничения и все те физические и психические последствия, в которые нас втянул этот ужасный вирус. Достаточно.

Я приму вакцину через 10 дней. И я надеюсь, что мир начнет открываться в ближайшие месяцы, чтобы наконец-то расцвести и оправиться от всех тех огромных разрушений, которые он причинил нам всем.

Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы сделать этот переход более гладким... потому что я умираю без социальных контактов со всеми ВАМИ! Давайте привнесём музыку на сцены концертных залов по всему миру! Вы со мной?»

BEHEMOTH's NERGAL Will Receive COVID-19 Vaccine In 10 Days





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