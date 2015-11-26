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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 96

*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 53
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 49
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 43
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Behemoth

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24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»

22 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Третья пошла!»

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

9 июн 2021 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 май 2021 : 		 BEHEMOTH работают с ROWAN E. CASSIDY над NFT

17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство
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|||| 24 дек 2021

Концертное видео BEHEMOTH



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BEHEMOTH 17 декабря выпустили новый концертный релиз "In Absentia Dei", фрагмент из которого, "Slaves Shall Serve", доступен ниже.




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