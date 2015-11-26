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Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство



Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski воспел осанну польскому правительству:



«Они объявили о полном локдауне в Польше. Практически всё закрыто: рестораны, почта, тренажёрные залы, барбершопы, но не церкви.... Как бы я ни презирал 99 % их безрассудных решений, это вызывает на моём лице огромную улыбку.



Я искренне верю в то, что церкви должны быть полностью открыты в пандемию, и не на 100 % вместимости, а на 150 % и даже больше! Идите и разделяйте свою страсть, мои любезные католики, разделяйте знаки мира и держитесь за ручки... Целуйте друг друга, если это необходимо! Можете и французским поцелуем, если есть к тому позывы! У христианской ЛЮБВИ не должно быть границ!



Никто не ожидает от польских католиков интеллекта, здравого смысла или воображения, но мы ведь ожидаем, что они не скомпрометируют свою веру, не так ли?



Помните: Иисус спасает!



В церковь, БЕГОМ!!!»







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