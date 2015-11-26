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Behemoth

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1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

10 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих

31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST
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Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство



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Вокалист BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski воспел осанну польскому правительству:

«Они объявили о полном локдауне в Польше. Практически всё закрыто: рестораны, почта, тренажёрные залы, барбершопы, но не церкви.... Как бы я ни презирал 99 % их безрассудных решений, это вызывает на моём лице огромную улыбку.

Я искренне верю в то, что церкви должны быть полностью открыты в пандемию, и не на 100 % вместимости, а на 150 % и даже больше! Идите и разделяйте свою страсть, мои любезные католики, разделяйте знаки мира и держитесь за ручки... Целуйте друг друга, если это необходимо! Можете и французским поцелуем, если есть к тому позывы! У христианской ЛЮБВИ не должно быть границ!

Никто не ожидает от польских католиков интеллекта, здравого смысла или воображения, но мы ведь ожидаем, что они не скомпрометируют свою веру, не так ли?

Помните: Иисус спасает!

В церковь, БЕГОМ!!!»

BEHEMOTH



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