сегодня



Лидер BEHEMOTH критикует правительство



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski обрушился с критикой на польское правительство за запрет абортов:



«Сегодня польское правительство ввело почти полный запрет на любые аборты, включая прерывание беременности с дефектом плода. Я в ярости!!! В этом политическом дискурсе Польша уже много лет движется по нисходящей спирали к социальному забвению. Мы возвращаемся в туманное, страшное, средневековое прошлое.



Отныне, мои дорогие женщины, в глазах польских политических лидеров вы просто инструмент размножения в их строгом католическом нарративе, у Вас нет абсолютно никакого контроля над вашим телом».







+5 -0



( 2 ) просмотров: 629

