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Behemoth

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31 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH критикует правительство

3 янв 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH примет вакцину

1 дек 2020 : 		 BEHEMOTH, ARCH ENEMY и CARCASS едут в совместный тур

30 ноя 2020 : 		 Вспоминая "Thelema.6"...

11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»
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|||| сегодня

Лидер BEHEMOTH критикует правительство



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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski обрушился с критикой на польское правительство за запрет абортов:

«Сегодня польское правительство ввело почти полный запрет на любые аборты, включая прерывание беременности с дефектом плода. Я в ярости!!! В этом политическом дискурсе Польша уже много лет движется по нисходящей спирали к социальному забвению. Мы возвращаемся в туманное, страшное, средневековое прошлое.

Отныне, мои дорогие женщины, в глазах польских политических лидеров вы просто инструмент размножения в их строгом католическом нарративе, у Вас нет абсолютно никакого контроля над вашим телом».

BEHEMOTH



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


31 янв 2021, 15:22		Можно и альбомчик записать под такую тему.

Red One


31 янв 2021, 15:48		Нам бы ваши проблемы


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