сегодня



Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Ora Pro Nobis Lucifer"

"Wolves ov Siberia"

"Ov Fire and the Void"

"The Deathless Sun"

"Conquer All"

"Off to War!"

"Ov My Herculean Exile"

"Christians to the Lions"

"Bartzabel"

"Decade of Therion"

"Blow Your Trumpets Gabriel"

"Slaves Shall Serve"

"Chant for Eschaton 2000"

"O Father O Satan O Sun!"







+4 -0



( 4 ) просмотров: 744

