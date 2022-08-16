Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 12
*Лидер ANTHRAX обещает агрессивное звучание 12
*Поскрёбыш TOMMY LEE 12
*DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это... 11
*Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 30
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 23
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
[= ||| все новости группы



*

Behemoth

*



16 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH

11 авг 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»

4 авг 2022 : 		 Вокалист BEHEMOTH признался, что является фанатом METALLICA

28 июл 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

15 июн 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

7 июн 2022 : 		 BEHEMOTH о выступлении в США

13 май 2022 : 		 Лидер BEHEMOTH вновь победил

11 май 2022 : 		 Новое видео BEHEMOTH

1 май 2022 : 		 BEHEMOTH в Торонто

18 апр 2022 : 		 BEHEMOTH сыграли новую песню

14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

15 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Не будь ковидиотом!»

5 дек 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH о туре со SLIPKNOT: «Было очень круто»

23 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я равняюсь на Bruce'a!»

22 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Третья пошла!»

22 ноя 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

19 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о судебных разборках в Польше

3 ноя 2021 : 		 Фрагмент стрима BEHEMOTH

1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

30 окт 2021 : 		 Трейлер стрима от BEHEMOTH

27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH



zoom
Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH, которое состоялось в рамках Alcatraz Metal Festival 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Ora Pro Nobis Lucifer"
"Wolves ov Siberia"
"Ov Fire and the Void"
"The Deathless Sun"
"Conquer All"
"Off to War!"
"Ov My Herculean Exile"
"Christians to the Lions"
"Bartzabel"
"Decade of Therion"
"Blow Your Trumpets Gabriel"
"Slaves Shall Serve"
"Chant for Eschaton 2000"
"O Father O Satan O Sun!"

BEHEMOTH - Pro-Shot Video Of Entire Alcatraz Metal Festival 2022 Show Streaming




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

16 авг 2022
gravitgroove
Ни одного выразительного (в рамках жанра) хита или просто интересной и самобытной композиции, никакой уникальной и индивидуальной атмосферы, всегда скакали по чужой стилистике, особо не развивая ее, а тупо пропускали через собственное мышление и выдавая (за) свой продукт (Burzum/Darthrone > immortal/Emperor > Belphegor > Morbid Angel + Nile > последний альбом Celtic Frost).
Вот взять в этом же контексте Sepultura. Стиль с ноля никогда не создавали, разве что предвещали, но главное - умело и искренне смешивали идеи вдохновителей, от них рождались более тяжелые, энергичные и мрачные вариации. Они доводили вещи до предельной тяжести в звучании. Они модернизировали и подводили к чему-то новому, вдохновляли других, внося вклад в каждый жанр, что затрагивал их интерес, и в гитарной работе, и в ритм-секции.
Behemoth - ничего подобного. Только отвратительная харя дарского в мейкапе и куча популистко-позерского хлама в интервью.

Но он-то ни в чем не виноват конечно… все дело в неискушенности потребителя
Like!1  Dislike!3
16 авг 2022
father
gravitgroove, ну не скажи, у бегемота есть некоторое количество ярких треков с запоминающимися риффами (Conquer All, Ora Pronobis Lucifer, No Sympathy for Fools, Blow Your Trumpets Gabriel, это первое, что в голову пришло), а настолько широкую известность они получили конечно же после истории с лейкемией. В Польше, насколько я помню, Нергал стал кем-то вроде фрик-селебрити, когда встречался с Додой, просто там как-то все события подряд навалились: Дода, лейкемия, Voice of Poland, и Нергал смог это правильно реализовать и за собой продвинуть группу, даже две, т.к. Me and that Man явно работает на аудиторию, которая узнала о Нергале условно из телика, которая не против послушать рокешник от этого симпатичного дядьки из модных журналов, но бегемот это сука слишком сурово.
А то, что делает сей достопочтенный бэнд с 2014 года - видимо закономерная возрастная метаморфоза, и мне тоже не нравится такая смена материала, но годы у мужиков берут своё, наверное уже хочется и поспокойнее играть. Хотя Immortal на последнем альбоме (без Аббата уже) ебать какую свирепую мясорубку выдали, но там видимо накипело:) Вроде как щас там новый альбом на подходе, вот и посмотрим, сохранилось ли у них это настроение.
Like!2
16 авг 2022
V
VAMPCUT
gravitgroove, во многом согласен, но всё-таки во времена Пандемоник-Сатаника-Телема было именно своё звучание, которое в те годы воспринималось как вполне новаторское. После - да погрязли в заимствованиях, но не эпигонстве.
16 авг 2022
rassol
VAMPCUT, "Satanica" - так вообще лютое зло.

просмотров: 744

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом