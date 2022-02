сегодня



Переиздание BEHEMOTH выйдет весной



Peaceville сообщили о том, что четвертого марта состоится выход винилового варианта релиза BEHEMOTH "Antichristian Phenomenon":



"Antichristian Phenomenon"

"Malice"

"From The Pagan Vastlands 2000"

"Sathanas" (Sarcófago cover)

"Hello Spaceboy" (David Bowie cover)

"Day Of Suffering" (Morbid Angel cover)

"Carnage" (Mayhem cover)







