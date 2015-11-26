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Behemoth

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1 ноя 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH — о XXX

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27 окт 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Иногда нужно говорить "нет"»

18 окт 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

11 окт 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали невиновным

18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

9 июн 2021 : 		 Новое видео BEHEMOTH

24 май 2021 : 		 BEHEMOTH работают с ROWAN E. CASSIDY над NFT

17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным

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Переиздание BEHEMOTH выйдет весной



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Peaceville сообщили о том, что четвертого марта состоится выход винилового варианта релиза BEHEMOTH "Antichristian Phenomenon":

"Antichristian Phenomenon"
"Malice"
"From The Pagan Vastlands 2000"
"Sathanas" (Sarcófago cover)
"Hello Spaceboy" (David Bowie cover)
"Day Of Suffering" (Morbid Angel cover)
"Carnage" (Mayhem cover)

BEHEMOTH's Antichristian Phenomenon Album To Be Released On Red/Blue Splatter-Effect Vinyl



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

resurgamresponses


14 фев 2022, 20:23		чисто для коллекционеров

Evil3062


14 фев 2022, 20:26		да и это прекрасно

resurgamresponses


14 фев 2022, 20:54		Evil3062, если будешь брать потом скажи чем отличается от оригинала From The Pagan Vastlands 2000


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