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Behemoth

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10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

25 фев 2019 : 		 JON RICE выступил с BEHEMOTH
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|||| сегодня

Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью



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18 сентября BEHEMOTH на CD и виниле выпустят переиздание дебютного ЕР "And The Forests Dream Eternally", которое будет доступно в следующих вариантах:

- digibook 2CD (hardcover digibook, 48-page booklet)
- 180g black vinyl (EU exclusive)
- white vinyl (EU exclusive - limited to 666 copies)
- clear sepia marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)
- forest green marbled vinyl (EMP exclusive - limited to 200 copies)
- silver / black splatter vinyl (Kings Road exclusive - limited to 200 copies)
- clear / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)
- cool grey marbled vinyl (US exclusive)

Gatefold 2LP

- Audio: Disc 1: And the Forests Dream Eternally; Disc 2: bonus vintage material
- 24 page booklet includes: lyrics, old photos, old flyers, old interviews from magazines, liner notes from bands around the world, interviews with two Behemoth founding members (Nergal and Baal), interview with owner of Entropy Records (original label in 1995), J-cards of rare rehearsal from 1993 (given only to close friends at the time - features some songs from And the Forests Dream Eternally), scans of old signatures and descriptions from old photos

2CD Mediabook

- Audio: Disc 1: And the Forests Dream Eternally; Disc 2: bonus vintage material
- 40 page booklet includes: lyrics, old photos, old flyers, old interviews from magazines, liner notes from bands around the world, interviews with two Behemoth founding members (Nergal and Baal), interview with owner of Entropy Records (original label in 1995), J-cards of rare rehearsal from 1993 (given only to close friends at the time - features some songs from And the Forests Dream Eternally), scans of old signatures and descriptions from old photos

BEHEMOTH To Reissue And The Forests Dream Eternally EP On Vinyl And CD; Pre-Order Now



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