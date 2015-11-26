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Behemoth

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11 ноя 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена

10 сен 2020 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет осенью

6 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH — о турах после пандемии

3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии
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Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена



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Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski отреагировал на известия о том, что Дональд Трамп потерпел поражение на выборах президента США:

«Что-о-о, и это всё?! Я видел сообщение на Си-Эн-Эн, и, честно говоря, это, б@#$ь, большое облегчение. Почему это облегчение для польского парня с другого конца света? Сразу скажу: это свет в конце туннеля, что, БЫТЬ МОЖЕТ, эра сутяг, оппортунистов, печально известных лжецов если не закончена, то будет значительно ограничена!

Изменения в одной стране могут вдохновлять и отразиться в другой, чтобы подтолкнуть всё к развитию и начать "революцию". Если причина верна, люди в конце концов последуют за ней. Но они ПЕРВЫЕ ДОЛЖНЫ встать с колен. Я вижу большую схожесть между природой польского и американского правительства и некоторыми другими, которые не оправдывают моих ожиданий. Польша следующая.

Нах.. систему, потому что система не работает!»

BEHEMOTH



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