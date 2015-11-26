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Лидер BEHEMOTH рад победе Байдена



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski отреагировал на известия о том, что Дональд Трамп потерпел поражение на выборах президента США:



«Что-о-о, и это всё?! Я видел сообщение на Си-Эн-Эн, и, честно говоря, это, б@#$ь, большое облегчение. Почему это облегчение для польского парня с другого конца света? Сразу скажу: это свет в конце туннеля, что, БЫТЬ МОЖЕТ, эра сутяг, оппортунистов, печально известных лжецов если не закончена, то будет значительно ограничена!



Изменения в одной стране могут вдохновлять и отразиться в другой, чтобы подтолкнуть всё к развитию и начать "революцию". Если причина верна, люди в конце концов последуют за ней. Но они ПЕРВЫЕ ДОЛЖНЫ встать с колен. Я вижу большую схожесть между природой польского и американского правительства и некоторыми другими, которые не оправдывают моих ожиданий. Польша следующая.



Нах.. систему, потому что система не работает!»







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