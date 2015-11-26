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Behemoth

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3 сен 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»

21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

25 фев 2019 : 		 JON RICE выступил с BEHEMOTH

15 фев 2019 : 		 Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH

12 янв 2019 : 		 Рассказ о выставке BEHEMOTH
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Лидер BEHEMOTH: «До середины 2021 года ничего не будет»



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В недавнем разговоре с лидером BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski у него спросили, чем он занят на карантине, на что он ответил:

«Я оптимист, но, в то же время и большой реалист. Я не думаю, что что-то будет до середины 2021 года. Думаю, полноценно бизнес вернётся в 2022-м, на что я надеюсь. Так что пока на текущий момент смиритесь с этим. У нас новые сложности, у нас новые решения. Так что вы можете просто сидеть на попке ровно и плакать как малыш или делать что-то в этой ситуации и просто упороться всмятку, но расчехлить свою творческую сторону и дать что-то этому миру. Потому что мир сейчас где-то в другом месте. Ощущение, что мы все на какой-то другой планете. Столько всяких ограничений, что ты думаешь: "Срань господня! Так вот какой теперь будет моя жизнь?" Так что, учитывая всё это, что оно не то, к чему мы привыкли, мы можем либо приспособиться, либо просто отойти в сторону. BEHEMOTH определённо приспособятся, но на своих условиях».

BEHEMOTH





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


3 сен 2020, 12:12		Нергал-то продуманный, не пропадёт. Вон он уже винтажными митол-футболками барыжит в инсте.


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