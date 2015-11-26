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Лидер BEHEMOTH : «До середины 2021 года ничего не будет»



В недавнем разговоре с лидером BEHEMOTH Adam'ом "Nergal" Darski у него спросили, чем он занят на карантине, на что он ответил:



«Я оптимист, но, в то же время и большой реалист. Я не думаю, что что-то будет до середины 2021 года. Думаю, полноценно бизнес вернётся в 2022-м, на что я надеюсь. Так что пока на текущий момент смиритесь с этим. У нас новые сложности, у нас новые решения. Так что вы можете просто сидеть на попке ровно и плакать как малыш или делать что-то в этой ситуации и просто упороться всмятку, но расчехлить свою творческую сторону и дать что-то этому миру. Потому что мир сейчас где-то в другом месте. Ощущение, что мы все на какой-то другой планете. Столько всяких ограничений, что ты думаешь: "Срань господня! Так вот какой теперь будет моя жизнь?" Так что, учитывая всё это, что оно не то, к чему мы привыкли, мы можем либо приспособиться, либо просто отойти в сторону. BEHEMOTH определённо приспособятся, но на своих условиях».













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