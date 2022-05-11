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*Новое видео RAMMSTEIN 35
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 26
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 22
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Behemoth

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Новое видео BEHEMOTH



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Ov My Herculean Exile, новое видео BEHEMOTH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opvs Contra Natvram, выход которого намечен на 16 сентября на Nuclear Blast в следующих вариантах:

Jewelcase CD (Black Cover)
Digibook (Black Cover) [limited to 8500 pieces]
Digibook (White Cover) [limited to 8500 pieces]
Earbook Black/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Earbook Gold/Black Corona Vinyl (White Cover) [limited to 500 pieces]
Black Vinyl (Black Cover)
Picture Vinyl (Black Cover) [limited to 3500 pieces]
White/Gold Split Vinyl (White Cover) [limited to 650 pieces]
Vinylbox Mailorder Edition (White Cover) [limited to 1000 pieces]
Earbook (Black Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Gold Vinyl (Black Cover) [US Indie exclusive, limited to 350 pieces]
Crystal Clear/Silver/Gold Inkspot Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 666 pieces]
White/Black/Gold Splatter Vinyl (White Cover) [band exclusive, limited to 1167 pieces]
Transparent Red Vinyl (Black Cover) [EMP exclusive, limited to 300 pieces]
White Vinyl (White Cover) [Nordics exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Splatter Vinyl (Black Cover) [Kings Road Management exclusive, limited to 500 pieces]
Gold/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [UK Eyesore exclusive, limited to 300 pieces]
White/Gold Marbled Vinyl (White Cover) [UK Recordstore exclusive, limited to 300 pieces]
Clear/Black Marbled Vinyl (Black Cover) [HMV exclusive, limited to 450 exclusive]

Трек-лист:

Post-God Nirvana
Malaria Vvlgata
The Deathless Sun
Ov My Herculean Exile
Neo-Spartacvs
Disinheritance
Off To War!
Once Upon A Pale Horse
Thy Becoming Eternal
Versvs Christvs




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 май 2022
rassol
Ну, ничего такие зловещие мертвецы. Песня, правда, говно.

просмотров: 403

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