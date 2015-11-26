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Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH



Лидер BEHEMOTH Adam "Nergal" Darski недавно поговорил с Pitcam TV — небольшие выдержки приведены ниже.



Испытывает ли он до сих пор волнение и радость, выпуская новые альбомы и отправляясь в туры:



«Да, очень даже. То, что происходит, — совершенно грандиозно, и я испытываю по этому поводу чувства глубочайшего удовлетворения и благодарности. Я имею в виду, альбом принимают очень хорошо, и наш тур по Штатам стал для нас самым большим клубным туром, да и вообще это был самый большой тур на всех континентах, так что я думаю, здесь большую роль сыграл новый альбом, но и не только он. Я вижу это как результат всей нашей двадцативосьми-, двадцатидевятилетней карьеры, нашей продолжительной работы и тяжёлого труда. Мы вложились в эту группу, и сейчас этот вклад начинает приносить плоды. Естественно, это очень приятно».



О его регулярных тренировках:



«Когда меня спрашивают: "Для чего ты ходишь в зал?", я всегда отвечаю: "А зачем ты чистишь зубы по утрам?" А ведь ты чистишь. Это вопрос твоей гигиены. Для меня это вопрос целостной, всеобъемлющей заботы о собственном теле. Когда тело это не просто тело, это всё в целом. Твой мозг тоже тренируется. Он производит эндорфины. Это всё химия, и это вообще очень полезно на самых разных уровнях, и я люблю это делать, потому что хочу держать себя в форме. У нас у всех есть какие-то проблемы — Inferno (ударные), Orion (бас) — каждый борется с какими-то своими проблемами, и я не исключение. Если я вдруг остановлюсь, это будет для меня движение по наклонной. Поэтому я не хочу никогда останавливаться. Это то занятие, которое мне действительно нравится. Это не похоже на тако: "Дерьмо, снова эта долбаная тренажёрка!" Нет. Это, скорее: "Так, где там эта долбаная тренажёрка? Мне нужно туда!"»



О том, стал бы Иисус сатанистом, принимая во внимание всё то, что делают сейчас его последователи во имя его:



«Вероятно, подобный человек когда-то существовал. Этому есть некоторые доказательства. Но я не верю, что этот человек в действительности был таким, каким его изображает христианство и его эстетика. С этим благородным и кротким нравом, вечно такой добрый и правильный... Скорее, там всё было наоборот. Что действительно интересно, вероятно, на самом деле он был бунтарём. Я не знаю... Может, когда-нибудь я обращусь к этой теме и как следует про всё это подумаю, но пока я об этом не задумывался. Мне кажется, в наши дни мы просто перекормлены обилием информации. Я не думаю, что, к примеру, появись сейчас в нашем мире Иисус, это имело бы какое-то значение. Он бы, скорее всего, попал бы в тюрьму или в психушку, или на него просто не обратили бы внимание, если учесть весь тот нереальный объём информации, который на нас сваливается. В те времена какое было население? Раз в двадцать, если не в пятьдесят меньше. Мир был настолько маленьким. Было куда проще оказать на него влияние. Возьмём, к примеру, восьмидесятые. Существовали такие дэт-металл-группы как Possessed, Death, продвигающие своё направление. Только Slayer, Possessed, Death и ещё несколько других. И всё. Попробуй в наше время выйти в люди с группой экстремального направления — дэт- или блэк-металлической — и выдать что-то такое, что будет иметь значение, что люди заметят, и с чего начнётся новый поджанр. Это невозможно. Всё уже сделано до нас. Нам остаётся лишь мутировать и переиначивать всё, что имеется. Здесь такая же история: тогда было куда легче быть бунтарём, и люди писали об этом, а потом всё передавалось из уст в уста, и в итоге это вылилось в целое движение. А что сейчас? Готов поспорить, что мир полон таких "Иисусов". Я не буду говорить, хорошо это или плохо. Я говорю про шаманов и притворщиков, жуликов и духовных людей, искренне верящих, живущих где-нибудь в Индии. Мир полон людей такого рода, но кто из них сможет сделать что-то такое, что станет культом на следующие две тысячи лет? Этого никогда не произойдёт. Следует помнить, что крупнейшие монотеистические религии появились довольно давно. Они получили свой шанс и стали большими и влиятельными, но я едва ли могу представить себе такой шанс для, скажем, саентологии. Это всё секты, нишевый продукт. Всё сводится к деньгам и контролю. Я же говорю про древние культы, как христианство или иудейские традиции, про Тору и Коран. Конечная цель состоит в том, чтобы контролировать людей, контролировать массы, заставить их бояться, чтобы они пришли к ним, и они могли контролировать их. Люди, большинство людей, обычно любят зону комфорта. Поэтому они и покупаются на такое. Поэтому они позволяют другим решать за них».



Про доминирующий в Европе правый консерватизм:



«Они боятся неизвестного. Это позволяет подобным идеям "оппортунизма", назовём это так, захватывать умы и сердца людей. Они просто берут что-то, что люди ненавидят: "Вот, например, сатана, или иной какой козёл отпущения, или какие-нибудь иммигранты. Это ваш потенциальный враг. Он придёт сюда, чтобы что-то у вас забрать. Он изнасилует ваших детей и поработит ваши души". Это просто как пример того, как работает эта сектантская методология. Эти секты могут быть политическими или религиозными. Что я делаю — я не даю вам ответа типа: "Эй, у меня есть альтернатива". Что делаю я, что делаем мы в Behemoth, и даже я сам, на личном уровне, я говорю: "Думай за себя. Спрашивай. Не верь никому, даже мне, потому что я сам лишь познаю себя. Я не султан, чтобы тебе приказывать. Познай себя сам. Каждый из вас, у вас есть яйца, чтобы подвергать сомнению нынешние законы и обычаи, так и займитесь этим". Путь может быть очень труден, и на нем много препятствий, и он может принести много боли, но в конце концов это принесёт свои плоды, потому что в итоге вы вернёте назад свою свободу».















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