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Behemoth

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14 фев 2022 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет весной

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

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12 окт 2021 : 		 BEHEMOTH проведут стрим

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18 сен 2021 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

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17 апр 2021 : 		 Переиздание BEHEMOTH выйдет летом

1 апр 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH хвалит польское правительство

5 мар 2021 : 		 BEHEMOTH работают над новым материалом

27 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я любимый козёл отпущения для прокурора»

25 фев 2021 : 		 Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями

17 фев 2021 : 		 Новый альбом BEHEMOTH осенью

17 фев 2021 : 		 Лидера BEHEMOTH признали виновным
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|||| сегодня

BEHEMOTH сыграли новую песню



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BEHEMOTH сыграли новую песню в рамках выступления 16 апреля в The Marquee, Tempe, Аризона,— ожидается, что "Ov My Herculean Exile" попадет на новую пластинку коллектива.

Watch: BEHEMOTH Debuts New Song





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 апр 2022
M
Mistis
шлак последних лет не могу у них слушать, но каверка с Никласам и эта тема дают надежду
18 апр 2022
dark_medieval_times
Ааа скучная нудятина, даже слушать не интересно. 




















просмотров: 878





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