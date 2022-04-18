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BEHEMOTH сыграли новую песню



BEHEMOTH сыграли новую песню в рамках выступления 16 апреля в The Marquee, Tempe, Аризона,— ожидается, что "Ov My Herculean Exile" попадет на новую пластинку коллектива.













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