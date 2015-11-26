21 авг 2020



Концерт BEHEMOTH онлайн



BEHEMOTH объявили о том, что пятого сентября состоится онлайн-шоу из "некой" церкви в Польше. Трансляция будет вестись в 4К и обладать рядом интересных возможностей, как-то, к примеру, выбор камеры для просмотра (восемь вариантов). Некоторые элементы могут шокировать, поэтому строго 18+ Детали мероприятия доступны по этому адресу. Специальными гостями станут IMPERIAL TRIUMPHANT, чей сет будет транслироваться из The Slipper Room, New York City.



Adam "Nergal" Darski: «Мы предлагаем нечто новое для нашего Легиона! Вы видели BEHEMOTH во многих местах по всему свету, но никогда еще не видели нас в Holy Church. Это совершенно инновационный ивент, которого еще никогда не было. Будет место ритуалу, будет место для кощунства и все в вашем уютном домике. Мировой стрим нового Эона! В отсутствии Бога!»











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