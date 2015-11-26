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*DEEP PURPLE в чартах 157
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 37
*DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью 20
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Behemoth

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21 авг 2020 : 		 Концерт BEHEMOTH онлайн

13 июл 2020 : 		 Лидера BEHEMOTH вновь дернули в суд

28 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Хватит терпеть этого президента!»

5 июн 2020 : 		 Документальные ролики от BEHEMOTH

3 июн 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Я творю в двух направлениях»

1 июн 2020 : 		 Фильм о лидере BEHEMOTH выйдет осенью

30 май 2020 : 		 Концертное видео BEHEMOTH

14 май 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH с участием вокалиста SHINING

16 апр 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH: «Польское правительство пытается воспользоваться ситуацией с COVID-19»

17 мар 2020 : 		 BEHEMOTH выпустят что-то новое в 2021 году

3 мар 2020 : 		 Лидер BEHEMOTH о раскрытии личности лидера GHOST

13 янв 2020 : 		 Новое видео BEHEMOTH

26 дек 2019 : 		 Переиздание дебютного ЕР BEHEMOTH выйдет весной

2 дек 2019 : 		 Группа BEHEMOTH вернется в Россию весной

27 ноя 2019 : 		 NERGAL рассказал, как он оказался на одной сцене со SLAYER

30 авг 2019 : 		 BEHEMOTH выпускают ЕР

6 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH обещает новый альбом в 2021 году

5 авг 2019 : 		 Фронтмен BEHEMOTH: «Каждый раз, когда я встречаюсь с тем, кто будет сводить или продюсировать следующий альбом, я привожу в пример либо "Iowa", либо "God Hates Us All"»

24 июл 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH

8 июл 2019 : 		 Пара занялась сексом на концерте BEHEMOTH

17 июн 2019 : 		 Член совета Лимерика выступил за запрет выступления BEHEMOTH

27 мар 2019 : 		 BEHEMOTH в Австралии

25 фев 2019 : 		 JON RICE выступил с BEHEMOTH

15 фев 2019 : 		 Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя его? Отвечает лидер BEHEMOTH

12 янв 2019 : 		 Рассказ о выставке BEHEMOTH

10 янв 2019 : 		 Новое видео BEHEMOTH
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|||| 21 авг 2020

Концерт BEHEMOTH онлайн



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BEHEMOTH объявили о том, что пятого сентября состоится онлайн-шоу из "некой" церкви в Польше. Трансляция будет вестись в 4К и обладать рядом интересных возможностей, как-то, к примеру, выбор камеры для просмотра (восемь вариантов). Некоторые элементы могут шокировать, поэтому строго 18+ Детали мероприятия доступны по этому адресу. Специальными гостями станут IMPERIAL TRIUMPHANT, чей сет будет транслироваться из The Slipper Room, New York City.

Adam "Nergal" Darski: «Мы предлагаем нечто новое для нашего Легиона! Вы видели BEHEMOTH во многих местах по всему свету, но никогда еще не видели нас в Holy Church. Это совершенно инновационный ивент, которого еще никогда не было. Будет место ритуалу, будет место для кощунства и все в вашем уютном домике. Мировой стрим нового Эона! В отсутствии Бога!»

BEHEMOTH Announces 'In Absentia Dei' Immersive Livestream Event




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