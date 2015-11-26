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Behemoth

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JON RICE выступил с BEHEMOTH



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Нынешний барабанщик UNCLE ACID & THE DEADBEATS и бывший участник JOB FOR A COWBOY и SCORPION CHILD Jon Rice выступил с BEHEMOTH на концертах в Тель-Авиве и Стамбуле. Inferno получил травму, природа которой осталась в тайне, но ожидается, что он вернётся в состав команды уже в Австралии.



Video: Drummer JON RICE Fills In For BEHEMOTH

BEHEMOTH is continuing to tour in support of its latest studio album, "I Loved You At Your Darkest", which was released last October via Metal Blade.










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Reptilian


25 фев 2019, 10:24		Ну, кому-то тайна, а кому-то нет)


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