JON RICE выступил с BEHEMOTH



Нынешний барабанщик UNCLE ACID & THE DEADBEATS и бывший участник JOB FOR A COWBOY и SCORPION CHILD Jon Rice выступил с BEHEMOTH на концертах в Тель-Авиве и Стамбуле. Inferno получил травму, природа которой осталась в тайне, но ожидается, что он вернётся в состав команды уже в Австралии.









BEHEMOTH is continuing to tour in support of its latest studio album, "I Loved You At Your Darkest", which was released last October via Metal Blade.





















