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Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»



Adam "Nergal" Darski в рамках недавней беседы обсудил важность гендерного равенства и прав женщин:



«Почти никто на металлической сцене не говорит о правах женщин. Я знаю, что это шовинистический жанр, и даже талантливые и красивые женщины, которые очень успешны, получают много гадостей от мужчин, или к ним не относятся на равных, что абсолютно неправильно, потому что некоторые из этих женщин... Например, Alissa [White-Gluz] из ARCH ENEMY, с которой мы только что гастролировали, у неё яйца больше, чем у большинства металхэдов, которых я знаю и встречал, и она, возможно, даже сильнее и храбрее, чем я, мужчина.



То, что произошло в США с правами женщин несколько недель назад, в Польше, законы об абортах и прочее... Если ты непредвзятый человек, если ты за равенство — не обязательно быть социалистом, чтобы так думать — но женщины заслуживают своих прав, как и мужчины. И всё ещё кажется, что между ними существует огромный дисбаланс.



Нам нужны женщины. Мы любим женщин. Я люблю женщин. И я ценю их. Я ценю свою маму и всех мам, я ценю своих возлюбленных и своих фанаток.



Да, мы действительно должны говорить об этом, говорить и говорить, потому что это очень важно».







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