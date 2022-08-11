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*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
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Behemoth

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Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»



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Adam "Nergal" Darski в рамках недавней беседы обсудил важность гендерного равенства и прав женщин:

«Почти никто на металлической сцене не говорит о правах женщин. Я знаю, что это шовинистический жанр, и даже талантливые и красивые женщины, которые очень успешны, получают много гадостей от мужчин, или к ним не относятся на равных, что абсолютно неправильно, потому что некоторые из этих женщин... Например, Alissa [White-Gluz] из ARCH ENEMY, с которой мы только что гастролировали, у неё яйца больше, чем у большинства металхэдов, которых я знаю и встречал, и она, возможно, даже сильнее и храбрее, чем я, мужчина.

То, что произошло в США с правами женщин несколько недель назад, в Польше, законы об абортах и прочее... Если ты непредвзятый человек, если ты за равенство — не обязательно быть социалистом, чтобы так думать — но женщины заслуживают своих прав, как и мужчины. И всё ещё кажется, что между ними существует огромный дисбаланс.

Нам нужны женщины. Мы любим женщин. Я люблю женщин. И я ценю их. Я ценю свою маму и всех мам, я ценю своих возлюбленных и своих фанаток.

Да, мы действительно должны говорить об этом, говорить и говорить, потому что это очень важно».




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11 авг 2022
Exceptional
Автор заголовка меня подловил, зачёт.
11 авг 2022
Atheist666
А мы любим ранний Behemoth
11 авг 2022
gravitgroove
У этого ублюдка лицемерие стекает по подбородку который год. «Красивые женщины - Алисса Уайт-Глаз - вынуждены бороться за равные права / метал хэды и музыканты молчат ». Хочется спросить: где ты был, песий выблядок, когда одна из первых фемок металла - The Great Kat - в своих интервью боролась за права женщин в хэви-металле? Ах да, она же, получается, не красивая, на твой вкус, раз о ней не вспомнил. Получается, плевать на остальных, кто в выборку не попал.
Вот вам и свобода слова в границах задеть чувства всех женщин, а не только избранных, и вот вам ханжа-шовинист в одном флаконе.

Может быть, Дарский и не такой мудак, как я думаю, обличает лицемерие лицемерием. Действительно полезный мудак.
11 авг 2022
Tomahawk
Аборт - это убийство ребенка и вред здоровью женщины, как бы не пытались вывернуть сову наизнанку.

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